Lo que debía ser una noche de fútbol internacional terminó en tensión y violencia en Medellín. Después de la derrota 3-1 de Atlético Nacional frente a Millonarios, resultado que significó la eliminación del equipo verdolaga de la Copa Sudamericana, se registraron disturbios en los alrededores del estadio Atanasio Girardot.

Sigue a PULZO en Discover

Según los primeros reportes, la frustración de algunos aficionados estalló una vez finalizó el compromiso. En inmediaciones del escenario deportivo, especialmente cerca de las tribunas Sur y Occidental, se presentaron enfrentamientos entre grupos de hinchas y con la fuerza pública, lo que provocó momentos de pánico entre quienes intentaban abandonar el lugar.

Ante la magnitud de los desórdenes, unidades del UNDMO (antiguo ESMAD) intervinieron para dispersar a las personas involucradas y recuperar el control en la zona. Durante los incidentes también se reportaron ataques a la infraestructura del estadio y a algunos establecimientos comerciales cercanos, especialmente en el sector de la carrera 74, uno de los corredores viales más transitados alrededor del escenario deportivo.

Los disturbios se intensificaron mientras se escuchaban cánticos y reclamos contra la dirigencia y el cuerpo técnico del club, manifestaciones que ya se venían registrando incluso antes del pitazo final del partido. La eliminación en casa, ante uno de sus principales rivales del fútbol colombiano, aumentó el descontento entre algunos sectores de la hinchada.

Lee También

🚨 #URGENTE | Al parecer habría varios hinchas capturados por los desmanes luego de finalizado el partido entre @nacionaloficial y @MillosFCoficial por Copa @Sudamericana.

Tuvo que intervenir la Policía y el ESMAD. A la espera del balance oficial. @seguridadmed @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/vKMdj6CDus — TruNoticias.com (@trunoticias) March 5, 2026

Reportan capturados en disturbios luego de partido Nacional-Millonarios

De acuerdo con reportes preliminares, habría personas capturadas en medio de los disturbios. Entretanto, el operativo policial se reforzó en barrios cercanos como Estadio y Obelisco para evitar que los enfrentamientos se extendieran a zonas residenciales.

Las autoridades también recomendaron a los ciudadanos evitar las vías cercanas al complejo deportivo y tomar rutas alternas mientras se restablecía el orden público.

La tensión que se vive a esta hora es complicado. La prensa que viene de Bogotá está a merced y esperando a que todo se controle. Una lástima que a 2026 sigamos viviendo este tipo de situaciones. Dificilísima plaza para venir y ejercer el trabajo periodístico pic.twitter.com/gd7qWnFzNR — Óscar Rivera O (@Rivera__Oscar7) March 5, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z