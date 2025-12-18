El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre los hechos de violencia registrados en el Estadio Atanasio Girardot durante la final de la Copa BetPlay que ganó Atlético Nacional.

Desde su cuenta de X, el mandatario calificó los disturbios como una situación grave que tensionó el orden público y obligó a la intervención de las autoridades. En este sentido, el alcalde expresó rechazo frente a los incidentes y los atribuyó a un grupo reducido de personas. Describió lo ocurrido como una “absoluta vergüenza” y afirmó que se trata de una minoría que afecta la imagen de la ciudad y de sus equipos deportivos.

Federico Gutiérrez habló de consecuencias por disturbios en el Atanasio Girardot

Federico Gutiérrez también solicitó sanciones para los responsables de los actos violentos. “Los culpables deben ser identificados y castigados con severidad”, afirmó el mandatario, al advertir que este tipo de comportamientos no serán tolerados ni dentro del estadio ni en el resto de la ciudad.

No son hinchas.

Se comportan como criminales.

No voy a describir lo sucedido.

Las imágenes son muy claras.

Una inmensa mayoría de ambas hinchadas que disfrutan del fútbol en paz vs un grupo de desadaptados que solo buscan generar violencia.

Tendrán consecuencias. Aquí no hay… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 18, 2025

Desde la administración distrital se insistió en la necesidad de preservar el carácter deportivo de los espectáculos futbolísticos y evitar que episodios de violencia afecten eventos de alta asistencia. El alcalde reiteró que estos hechos no representan a la mayoría de los aficionados ni a la cultura deportiva de Medellín.

Las autoridades locales anunciaron que mantendrán los operativos de control y las acciones judiciales correspondientes, con el objetivo de prevenir nuevos disturbios y garantizar la seguridad en futuros encuentros disputados en el Atanasio Girardot.

¡ATENCIÓN! HINCHAS DE MEDELLÍN INVADIERON EL ATANASIO 🚨🏟️ En medio de la celebración de Atlético Nacional por el título conseguido, algunos aficionados del ‘poderoso’ ingresaron al terreno del estadio Atanasio Girardot, generando disturbios y momentos de tensión. 😟⚠️ ¿Qué… pic.twitter.com/z0I1F3mqJa — Gol Caracol (@GolCaracol) December 18, 2025

