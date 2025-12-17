La final de Copa Colombia o Copa Betplay terminó en disturbios y enfrentamientos en el estadio Atanasio Girardot en la noche de este miércoles 17 de diciembre.
Un video que circula en redes sociales muestra cómo el escenario deportivo se convirtió en epicentro de una batalla campal luego de un nuevo título para Nacional que le ganó al Independiente Medellín.
Noticia en desarrollo…
