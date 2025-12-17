En una época del año en la que los recuerdos, los afectos y la cercanía cobran un valor especial, Snauu presenta una nueva campaña navideña que pone en el centro a la familia como el vínculo que nos sostiene, nos acompaña y nos une, más allá de cualquier contexto, color o afición. La iniciativa parte de una premisa clara: lo verdaderamente importante no son los símbolos externos, sino los lazos emocionales que se construyen dentro del hogar.

La campaña busca destacar que, aun cuando la vida cambia o atraviesa momentos difíciles, la familia permanece como el espacio donde viven la memoria, las tradiciones y el amor compartido. En este sentido, los regalos dejan de ser el objetivo y se convierten en un pretexto para expresar cercanía, para reencontrarse y para reafirmar que la unión familiar es el valor que da sentido a cada celebración, especialmente en Navidad.

Desde su visión como plataforma de entretenimiento y experiencias, Snauu construye una narrativa profundamente humana y universal, pensada para conectar con personas de todas las edades y contextos. El deporte y el juego funcionan como un lenguaje común, cercano y cotidiano, pero el mensaje va mucho más allá: habla de hogar, de legado, de la forma en que las experiencias compartidas fortalecen vínculos que no se rompen con el tiempo ni con las circunstancias.

La campaña se lanza en un momento de alta carga emocional para el país, enmarcada en la conversación cultural que despierta el fútbol en Colombia y en una semana en la que la atención nacional converge alrededor de la final del torneo. En ese contexto, Atlético Nacional aparece como una referencia cultural natural dentro del imaginario futbolero del país, sin que esto cambie el foco principal de la campaña: una historia de familia, unión y emoción compartida que puede resonar con cualquier persona, sin importar colores ni hinchadas.

Esta iniciativa marca además un hito para la compañía: Snauu llega a esta campaña con un precedente que ya la ubica en la conversación nacional en 2025 por su vinculación como patrocinador de Atlético Nacional Femenino, destacándola como el primer patrocinio proveniente de una startup para el equipo y como una de las primeras startups tecnológicas colombianas en asumir un rol de sponsor oficial dentro del fútbol profesional del país. Sobre esa base, Snauu refuerza su apuesta por integrar entretenimiento, tecnología y una narrativa emocional de alcance masivo, demostrando que la innovación también puede construir mensajes con impacto cultural.

“Queríamos contar una historia que se sintiera cercana y real. Esta campaña habla de la familia como el lugar donde todo comienza y donde todo se sostiene. Los regalos, el juego y el entretenimiento son sólo formas de expresar algo mucho más grande: que, pase lo que pase, la familia siempre permanece unida, y en Navidad ese mensaje cobra un significado aún más profundo”, señaló Jhoan Cortés, CEO de Snauu.

Con esta campaña, Snauu reafirma su compromiso por crear experiencias que conecten desde la emoción y que recuerden que, en un mundo cada vez más acelerado, la familia sigue siendo el punto de encuentro que lo hace todo posible.

