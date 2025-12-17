PepsiCo y Walmart están siendo observados por autoridades antimonopolio en Estados Unidos por una presunta colusión de precios tras la revelación de documentos de la Comisión Federal de Comercio (FTC), Según una investigación que salió a la luz en diciembre de 2025.

Estos documentos, replicados por el portal América Retail, sugieren que PepsiCo pudo haber diseñado una estrategia de precios y promociones que favoreció de manera exclusiva a Walmart, otorgándole condiciones comerciales preferenciales que no ofreció a otros minoristas, lo cual podría haber distorsionado la competencia en el mercado de bebidas.

La investigación se centra en si PepsiCo otorgó a Walmart pagos promocionales sustanciales, incentivos y condiciones especiales de precios que no fueron extendidos de igual forma a otras cadenas minoristas, lo que podría haber generado una “brecha de precios” significativa y distorsionado la libre competencia al permitir que ese minorista ofreciera productos más baratos que sus rivales fuera de su red.

Según los documentos, este tipo de prácticas podría constituir una violación de la Ley Robinson-Patman de 1936, una normativa antimonopolio que prohíbe la discriminación de precios entre compradores de bienes similares cuando esta perjudica a la competencia.

La ley tiene como objetivo evitar que los proveedores favorezcan a algunos compradores (por ejemplo, grandes cadenas) sobre otros pequeños, impidiendo un campo de juego equitativo en el mercado.

Este caso no surgió de la nada. En enero de 2025 la FTC presentó una demanda formal contra PepsiCo bajo la misma Ley Robinson-Patman, acusando a la empresa de otorgar ventajas de precio desiguales a gran escala, aunque esa demanda fue retirada por la propia FTC en mayo de 2025 tras cambios en la composición de la comisión reguladora, lo que generó debate sobre la aplicación de la ley.

Hasta ahora no se han impuesto sanciones formales ni se ha demostrado legalmente que PepsiCo violó la ley, pero la revelación de estos documentos ha vuelto a poner el caso bajo la lupa reguladora y pública, dado que muestra cómo las relaciones comerciales entre grandes fabricantes y cadenas detallistas pueden afectar la competencia y potencialmente los precios para los consumidores.

¿Quién es el dueño de PepsiCo?

PepsiCo no tiene un dueño único o individual, sino que es una empresa pública que cotiza en la bolsa de valores NASDAQ bajo el símbolo PEP, y está propiedad de muchos accionistas que poseen partes de la compañía al comprar sus acciones en los mercados financieros. Esto significa que nadie controla PepsiCo por sí solo y que su propiedad está distribuida entre inversores institucionales, fondos de inversión y accionistas individuales en todo el mundo.

La mayor parte de las acciones de PepsiCo está en manos de inversionistas institucionales, como grandes fondos de inversión y administradores de activos que compran acciones en nombre de sus clientes.

Estos grupos colectivamente poseen alrededor de 73 % a 75 % de las acciones de la compañía, lo cual les da una gran influencia sobre decisiones de gobierno corporativo, pero no representan la propiedad de un solo dueño, según Grokipedia.

Entre los principales accionistas institucionales se encuentran The Vanguard Group, Inc., que suele ser el mayor tenedor con cerca de 10 % de las acciones, seguido por BlackRock, Inc. y State Street Corporation, cada uno con participaciones significativas. Estos gigantes financieros manejan grandes cantidades de acciones de PepsiCo dentro de fondos de inversión y ETFs que representan inversiones de miles de personas y organizaciones.

Además de los inversores institucionales, también hay accionistas minoristas (personas comunes que poseen acciones) y ejecutivos de la empresa con pequeñas cantidades de participación. Por ejemplo, el presidente y director ejecutivo (CEO) Ramón Laguarta posee acciones como parte de su compensación, pero su participación es una fracción muy pequeña en comparación con los grandes fondos.

Por ser una compañía pública, PepsiCo responde ante su junta directiva y sus accionistas. Los accionistas votan sobre asuntos importantes de la empresa, como la elección de los miembros de la junta, decisiones estratégicas y políticas salariales. Esto significa que la empresa está gobernada de forma colectiva, no por una sola persona o familia.

