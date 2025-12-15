A partir del próximo 25 de diciembre, el horario nocturno en Colombia tendrá algunas variaciones importantes que deben tener en cuenta los trabajadores y las empresas, ya que ya no será a partir de las 9:00 de la noche, sino desde las 7:00. Esto quiere decir que aquellos que trabajen esas dos horas se ganarán el 35 % extra de recargo.

Esto al final es una buena noticia para los empleados que suelen salir tarde, ya que tendrán un pago un poco mayor. Sin embargo, para las empresas significa un gasto más grande, lo cual puede complicar la situación porque, de no poder sostenerse, se vendrían despidos o reducción en la jornada laboral.

Oxxo, por ejemplo, es una de las compañías que ya están haciendo ciertos cálculos para el próximo año, puesto que todas sus sedes están abiertas las 24 horas del día y ese cambio puede significar gastos mucho mayores.

Ante esto y con la idea de no dejar de operar de esa manera, desde la dirigencia ya han planteado cambios importantes que podrían dan solución al problema que se les aproxima.

Andrés Morales, director general de Oxxo Colombia, se refirió a este tema y explicó, en diálogo con Portafolio, que por ahora las modificaciones van a ser operativos.

“(Debemos) buscar soluciones que simplifiquen la operación en tienda. Actividades que antes se realizaban en jornadas más largas hoy se hacen en menos tiempo, reduciendo procesos de recibo, automatizando tareas manuales y trabajando con proveedores bajo esquemas de recibo de confianza, que evitan revisar toda la mercancía entregada”, comenzó explicando Morales. Y agregó: “Estas dinámicas hacen parte de un programa que llamamos simplificación operativa, cuyo objetivo es lograr mayor eficiencia desde la perspectiva del esfuerzo y el trabajo en tienda. Esto nos ha permitido contener el impacto y evitar una solución que sería obvia, como renunciar a un turno completo. Estamos convencidos de que nuestra esencia es operar 24 horas y no queremos perder eso; preferimos mitigar el impacto a través de eficiencias”. Además, agregó el director general, también se han buscado eficiencias en aspectos como los cuartos fríos y los despachos, los cuales ahora serán en las noches para, dijo, “ser más eficientes”. Estos son algunos cambios que plantea la compañía para seguir actuando bajo el modelo que hasta ahora les ha funcionado, es decir, las 24 horas del día. (Ver también: Nuevo mercado se le paró al Oxxo y le montó competencia directa: “Colombiano apoya colombiano”) Cabe destacar que esta medida afecta también a otros sectores como el caso de la vigilancia, los medios de comunicación y más, que suelen tener turnos durante todas las horas del día.

