‘Hecho en Risaralda’ se convirtió en un caso destacado dentro del departamento porque pasó de ser una iniciativa de emergencia durante la pandemia a consolidarse como una plataforma que potencia el emprendimiento y abre oportunidades dentro y fuera del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Nuevos parques transforman Risaralda: espacios de juego y encuentro para niños, familias y comunidades)

El programa nació para respaldar al comercio local en el departamento en un momento crítico y hoy avanza como una estrategia que acompaña a productores, artesanos y empresarios que buscan llegar a nuevos mercados.

La Gobernación de Risaralda explicó que el liderazgo del gobernador Juan Diego Patiño Ochoa ha sido clave para impulsar este proceso, pues la administración destinó cerca de 4.000 millones de pesos con el fin de fortalecer el entorno emprendedor y ampliar las posibilidades comerciales de los productos del departamento.

Lee También

Con este apoyo se ha permitido que más negocios se vinculen a la marca y accedan a espacios estratégicos para mostrar su trabajo.

En esa línea, la Gobernación de Risaralda detalló que más de 312 licenciatarios, empresarios que lograron satisfactoriamente el proceso para el uso autorizado de la licencia, han participado en ferias y ruedas de negocio durante los últimos años, mientras que 240 emprendedores avanzaron en procesos de comercialización, formación y misiones internacionales.

Estas experiencias han sido claves para que los productores adquieran contactos y conocimientos clave, lo que se traduce en mayor visibilidad y oportunidades de expansión.

Lee También

‘Hecho en Risaralda’ ya tuvo presencia en eventos de alto impacto como Agroexpo Bogotá, la Specialty Coffee Expo en Nueva Orleans y la Feria SIAL en París.

La gobernación indicó que este tipo de espacios abre las puertas para que los cafés especiales, los productos agroindustriales y otras propuestas del departamento encuentren nichos atractivos en el mercado internacional.

Uno de los avances más relevantes ocurrió recientemente con la presentación del catálogo de la marca en Emiratos Árabes Unidos, un nuevo hito dentro de la estrategia de internacionalización.

Según la entidad, este paso se integra a un plan de expansión que se mueve en Europa, Norteamérica y Oriente Medio mediante misiones comerciales y actividades que elevan el alcance de la oferta exportable.

(Lea también: Por qué una zona de Colombia celebra dos días la fiesta de Velitas: hasta le tienen otro nombre)

Con el apoyo de aliados como la Fundación para la Investigación, Desarrollo y Avance Tecnológico de Colombia (Fidatec), la marca ya cuenta con una estructura jurídica y técnica sólida. El gobernador Juan Diego Patiño Ochoa confirmó que la agenda continuará en ferias internacionales de América y Europa, con el propósito de posicionar al departamento como un referente de calidad y emprendimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.