Oxxo es una de las marcas que más crecimiento ha tenido en los últimos meses en Colombia, pues ahora en casi todas las esquinas se ve esta marca que vende alimentos, productos de primera necesidad y mucho más.

Entre sus principales atractivos aparece que está abierto las 24 horas del día, que tiene productos diferentes y que tiene comidas precocinadas que son económicas y a precios bastante asequibles.

Sin embargo, ahora apareció una nueva opción que, dicen, le va a montar la competencia directa a la marca mexicana en el país.

Qué es y dónde está ubicado Refrezco

Se trata de la tienda Refrezco, la cual por el momento tiene dos puntos en Bogotá y que tiene una apariencia en las tiendas muy similar a la del Oxxo.

No obstante, según comentó el encargado de esta marca, sí hay cuestiones que marcan la diferencia, comenzando por la comida, pues hay más opciones y, según él, con un mejor sabor.

Entre las opciones aparecen Dorilocos, ‘snacks’ locos, sodas italianas, granizados con licor, pizzas y perros calientes, además de los paquetes, las bebidas y demás.

Por otro lado, también manejan los descuentos como en el Oxxo, es decir, del 50 % en la segunda unidad dependiendo del día del mes, lo cual también es bastante llamativo.

♬ sonido original – Refrezko_Market @refrezkomarket Un parche RE-FREZKO se convirtió en el competidor directo del Oxxo porque tenemos lo que ellos no: el apoyo y el respaldo de los colombianos… por qué colombiano apoya colombiano. #emprenderencolombia

Al final, dijo el encargado, esta opción va a ser muy importante porque “colombiano apoya colombiano” y porque allí es “un parche”, por lo que espera a muchas personas para seguir creciendo.

Cabe destacar que actualmente hay dos puntos en Bogotá que funcionan hasta la media noche: en el Parque de los Hippies y en el centro internacional, en el que próximamente se abrirá una zona en la que las personas puedan sentarse un rato y descansar.

