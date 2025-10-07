El momento que viven muchas empresas en el país no es para nada sencillo, pues debido a la competencia extranjera, la falta de ayudas del Gobierno Nacional y el alto costo de algunos productos, estas compañías la están pasando mal y a muchas les ha tocado cerrar.

De hecho, Flamingo, una cadena de almacenes en Medellín, es una de esas, pero para no tener que despedirse, se ha acogido a varias alternativas que le permita salir del mal momento y seguir funcionando con normalidad.

Recientemente, esta compañía dio a conocer que hizo una solicitud formal ante la Cámara de Comercio de Medellín para acogerse al procedimiento de recuperación empresarial.

Esta opción lo que permite es que en un periodo de tres meses, las compañías puedan negociar las acreencias de la empresa con el único objetivo de garantizar la continuidad de la misma.

“Almacenes Flamingo S.A. reafirma su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y dedicación para adaptarse a los desafíos del mercado, fortalecer su modelo de negocio y seguir generando valor para sus clientes, proveedores, aliados y colaboradores, como lo ha hecho durante sus 76 años de historia”, comentó Flamingo.

En palabras más sencillas, lo que se busca es recuperar, preservar y hasta normalizar las relaciones comerciales de una compañía con sus acreedores para recuperar la confianza y seguir operando con normalidad.

Ahora, la Cámara de Comercio de Medellín ya aprobó esta solicitud, pero falta que se le presente la propuesta final a los acreedores para que estos objeten, discutan y demás los puntos a tratar para llegar a un acuerdo oportuno.

Qué venden en Flamingo

Cabe recordar que Flamingo es un almacén que nació en 1949 en Medellín, por lo que desde entonces ha superado muchos retos para seguir firme en su idea de vender productos novedosos y de calidad.

Actualmente dentro de su catálogo cuenta con celulares, electrodomésticos, productos de hogar, ropa, cuidado personal, joyería, juguetes, llantas y mucho más, por lo que es el sitio favorito de muchas personas para comprar cualquier elemento.

