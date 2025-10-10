Hacer mercado se ha convertido en una tarea muy complicada para muchas personas en el país, ya que por la inflación, situación económica y falta de empleo, a cientos de ciudadanos no les alcanza para comprar todo lo necesario.

Ante esto, muchos se dirigen hasta barrios de estratos más bajos porque está la creencia de que, como puede haber menos dinero, así mismo los productos pueden ser un poco más económicos.

Sin embargo, un creador de contenido llamado @PriceIt hizo el experimento y el resultado sí que sorprendió a muchos, porque los de estratos más altos pueden pagar un poco menos que los de estratos más bajos.

Por medio de un video compartido en las redes sociales, el hombre hizo dos mercados con los mismos productos en distintos establecimientos de barrios de diferentes estratos con la regla de llevar siempre el más económico y que tuviera la misma cantidad y tamaño.

Dentro de la lista estaba:

Huevos.

Aceite.

Queso mozzarella.

Leche.

Frijol.

Pan tajado.

Azucar.

Lenteja.

Arroz blanco.

Sal Marina.

Pasta.

Ahora, lo llamativo fue el resultado, ya que en estrato bajo el joven pagó un total de 47.650 pesos, mientras que en el estrato alto, por los mismos productos, pagó 44.270 pesos.

Ahora, aunque la diferencia no es muy grande (solo 3.380 pesos) sí es importante destacar que en el estrato alto salió más económico.

Por otro lado, vale la pena destacar que esto puede variar dependiendo de muchos factores como las marcas, pues en esta oportunidad no fueron los mismos comercios y eso puede dar un resultado diferente.

Además, quizá haciendo el mismo experimento en las tiendas de barrio tradicionales sí se puede obtener el resultado más normal que es que en el estrato bajo se pague menos, pero por lo pronto en cuanto a supermercados la diferencia no es muy grande.

Al final, lo que se debe hacer para ahorrar en cuestiones como mercado, gasolina, ropa y más es buscar los sitios que cuenten con promociones y descuentos, los cuales pueden estar ubicados en los barrios de los estratos más altos de la ciudad como de los que están en los estratos más bajos de la misma.

