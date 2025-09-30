Se trata de Makro, que durante septiembre llevó a cabo una campaña para dar productos con 50 % de descuento, como parte de sus actividades por aniversario.

En este 2026, este legendario comercio ha organizado varias estrategias para volver a levantar la marca y la imagen de la compañía, y ponerla a competir nuevamente con grandes jugadores del mercado como Alkosto, Éxito y otros dedicado al retail.

En esta oportunidad, Makro explicó que entre hoy y el 2 de octubre próximo liquidará su inventario y dará descuentos de mitad del precio, bonos de mercados del 100 % (en mercados de 700.000 pesos) y hasta un viaje a la NASA.

(Vea también: Famoso supermercado bota la casa por la ventana con descuentos y viaje a la Nasa en su cumpleaños)

Lee También

Makro dará productos con 50 % de descuento durante 72 horas

Estas son las promociones más destacadas que tendrá ese supermercado en entre hoy y el próximo miércoles:

Frutas, proteínas y congelados: aguacates, piñas y cebolla cabezona roja con hasta 50% de descuento; filete de pechuga Friko con 40% y mariscos Pesquera del Mar con rebajas hasta del 35%.

aguacates, piñas y cebolla cabezona roja con hasta 50% de descuento; filete de pechuga Friko con 40% y mariscos Pesquera del Mar con rebajas hasta del 35%. Despensa y bebidas: cafés Juan Valdez, Oma y Matiz con descuentos hasta del 30%; leche Klim en referencias seleccionadas al 50%; gaseosas, jugos y bebidas energizantes con rebajas del 20% al 30%.

cafés Juan Valdez, Oma y Matiz con descuentos hasta del 30%; leche Klim en referencias seleccionadas al 50%; gaseosas, jugos y bebidas energizantes con rebajas del 20% al 30%. Aseo y cuidado personal: detergentes Ariel, Fab y Axion hasta con 40% de descuento; productos de cuidado capilar y oral con rebajas del 30%.

Cómo funciona la estrategia de Makro y el viaje que dará a la NASA

Por cada compra igual o superior a $ 300.000, los clientes reciben un código único para participar en el sorteo de más de 500 bonos de mercado y el gran premio: un viaje a la NASA para cuatro personas, con todos los gastos incluidos.

“Con este cierre, Makro reafirma su compromiso de ser el mejor aliado de ahorro para hogares, negocios y clientes del canal Horeca, cerrando un aniversario que, sin duda, ha sido ‘de otro planeta’”, explicó la empresa en un comunicado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.