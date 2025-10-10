El aprendizaje del inglés como segunda lengua se consolidó como un requisito esencial en la formación de los estudiantes. Según un ranking de la firma Sapiens Research, los colegios privados de Bogotá evidencian una notable eficacia en la enseñanza de este idioma.

La compañía evaluó a 880 colegios privados, de los cuales 202 lograron clasificar en el ranking de inglés. Sin embargo, apenas 22 instituciones destacaron por sus resultados en ese sentido.

De acuerdo con Blu Radio, la medición no está basada en los últimos resultados de las Pruebas Saber 11, sino en un índice de resultados proporcionados por el Icfes (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación).

¿Cuáles son los 10 mejores colegios privados en nivel de inglés en Bogotá?

En este sentido, el ‘ranking’ de este tipo de instituciones educativas quedó de la siguiente manera:

Colegio el Camino Academy Colegio Bilingüe Buckingham Colegio los Nogales Colegio Montessori British School Colegio San Jorge de Inglaterra Colegio San Jorge de Inglaterra Colegio Santa Francisca Romana Gimnasio Vermont Colegio San Mateo Apóstol Colegio Abraham Lincoln

Colegio Los Nogales, el mejor de Bogotá según el ‘ranking’ Col-Sapiens 2025

Para esa firma, el Colegio Los Nogales obtuvo la máxima calificación posible (AAA+++), lo que lo ubica como el mejor colegio privado de Bogotá en este escalafón y uno de los más destacados a nivel nacional.

El listado, reconocido como uno de los análisis educativos más serios del país, clasifica a las instituciones de acuerdo con criterios como:

Calidad académica (basada en los resultados de las Pruebas Saber 11).

(basada en los resultados de las Pruebas Saber 11). Acreditaciones internacionales y certificaciones de calidad educativa.

y certificaciones de calidad educativa. Gestión institucional y procesos pedagógicos que garantizan un aprendizaje integral.

El logro del Colegio Los Nogales no es nuevo: esta institución de calendario B mantiene de forma consistente un lugar de privilegio en los ‘rankings’ educativos del país, gracias a su modelo pedagógico bilingüe y a su énfasis en la formación integral de los estudiantes.

