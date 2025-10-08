Almacenes Flamingo enfrenta una compleja situación financiera tras acumular pasivos por más de $ 249.000 millones y registrar pérdidas consecutivas en 2023 y 2024.

La compañía solicitó ante la Cámara de Comercio de Medellín un Procedimiento de Recuperación Empresarial, que le otorga “tres meses para renegociar sus obligaciones” con los acreedores y buscar acuerdos de pago voluntarios, detalla La República.

Este proceso, liderado por el mediador Julián Andrés Palacio Olayo, busca garantizar la continuidad de la empresa y preservar sus relaciones comerciales.

El presidente del Grupo Flamingo, Carlos Mario Díez, afirmó que durante este periodo se mantendrán las operaciones y el plan de fortalecimiento enfocado en el crédito y los canales de venta.

Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades mantiene a la empresa bajo vigilancia con nivel de alerta “muy alto”, debido a pérdidas operacionales, caída en ventas y deterioro patrimonial.

Expertos advierten que Flamingo debe reestructurar su capital y no depender únicamente de su reputación o estrategias de descuentos.

Según el abogado Rafael Gómez, la compañía podría recuperarse mediante capitalización, venta de activos o fusión con un competidor. El resultado del proceso se conocerá el 7 de enero de 2026, cuando se sabrá si logra renegociar sus deudas y evitar una mayor crisis patrimonial, resalta ese diario.

Cuántos años tiene Almacenes Flamingo en Colombia

Almacenes Flamingo es una de las cadenas comerciales más tradicionales de Antioquia y Colombia, con más de 75 años de historia en el sector del retail. Nació en Medellín en 1949 como una empresa familiar dedicada inicialmente a la venta de textiles, ropa y artículos para el hogar, destacándose por su cercanía con los clientes y su modelo de crédito directo, que permitió a miles de familias acceder a productos financiados.

Con el tiempo, Flamingo se expandió por todo el departamento de Antioquia y abrió tiendas en otras regiones del país, convirtiéndose en un símbolo del comercio paisa.

Durante décadas, la compañía consolidó un modelo de negocio basado en la confianza, la financiación accesible y la venta de productos nacionales, lo que le permitió competir con grandes cadenas internacionales.

Sin embargo, los cambios del mercado, la digitalización del consumo y la disminución del poder adquisitivo de los hogares impactaron su estructura financiera.

En los últimos años, Flamingo enfrentó caídas en las ventas, aumento del endeudamiento y dificultades operativas que la llevaron a solicitar un proceso de recuperación empresarial.

Pese a los desafíos, la empresa mantiene su compromiso con la modernización, la innovación en crédito y la adaptación a las nuevas dinámicas del comercio colombiano.

