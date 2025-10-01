La llegada de nuevos actores al mercado colombiano es parte de los movimientos que miles de personas siguen con atención y uno de ellos quedó en evidencia gracias a un informe.

Un documento mostró cuál es el mecanismo que tiene Alkosto para su publicidad, aunque no en la manera más tradicional sino a través de los mecanismos digitales como camino alternativo.

Lo interesante es que salió a flote la estrategia con la que atrae clientes de manera eficiente, muy lejos de lo que hacen otros grandes dentro de la competencia a nivel nacional.

¿Qué supermercado en Colombia invierte más en publicidad digital?

Alkosto es el supermercado que más invierte en publicidad digital en Colombia de acuerdo con los más recientes reportes de los especialistas de Similar web sobre cada país.

“Los pasillos de los supermercados ya no solo se recorren en físico: también se disputan en el terreno digital. En un contexto donde los consumidores investigan y compran en línea, la inversión en Display y Search se convierte en el nuevo campo de batalla”, indicó el informe.

El seguimiento al mercado colombiano en ese sentido dejó en evidencia como la mencionada cadena de supermercados tiene un dominio frente a otras como Éxito, Ara o D1, entre algunas de las poderosas.

“Alkosto apuesta a la cobertura integral y lidera ambos canales [Search y Display]”, indicó en la primera parte de su presentación, que sirve como aviso del mecanismo de esa empresa para atraer clientes en comercio digital.

Sin embargo, también dejó sobre la mesa como tiene una fuerte competencia que le ha impedido estar en el primer lugar en solitario, a pesar de ese movimiento estratégico.

“Éxito desafía en Search (34%) y capta más visitantes únicos con menor presupuesto en Display”, remató Similar web en el seguimiento de la inversión digital en supermercados durante julio y agosto de 2025.

Eso sirve para tener un panorama sobre la manera en la que Alkosto aprovecha para atacar un nuevo campo de batalla que en Colombia juega un papel cada vez más diferente.

¿En qué consisten Search y Display en comercio digital?

En el comercio digital, Search y Display son dos modalidades fundamentales de publicidad pagada (PPC u otros modelos), cada una con objetivos, formatos y momentos del embudo diferentes.

El modelo Search (publicidad en buscadores) consiste en mostrar anuncios de texto cuando un usuario realiza búsquedas específicas en motores como Google o Bing. Estos anuncios aparecen en las páginas de resultados (SERP) y se activan por palabras clave que el anunciante ha pujado.

Los usuarios que ven estos anuncios ya tienen una intención explícita (están buscando algo concreto), lo que suele traducirse en mayores tasas de conversión. Se paga típicamente por clic (CPC), es decir, el anunciante paga cuando alguien hace clic en el anuncio.

Por otro lado, el modelo Display (publicidad gráfica) emplea formatos visuales (banners, imágenes, videos, animaciones) que se muestran en sitios web, aplicaciones y redes sociales dentro de redes de display (por ejemplo Google Display Network).

No depende de que el usuario esté haciendo una búsqueda activa, sino que el anuncio “se empuja” según segmentaciones (intereses, comportamiento, datos demográficos, remarketing, etc.). Esto lo hace ideal para construir reconocimiento de marca, generar visibilidad y acompañar al usuario en etapas iniciales del proceso de compra.

La diferencia clave está en el momento y la intención: Search apunta a usuarios con intención de compra o acción inmediata; Display actúa sobre audiencias más amplias aun sin intención activa.

En costo, los anuncios de Search suelen tener CPC más altos debido a la competencia en palabras clave, mientras que Display muchas veces se cobra por mil impresiones (CPM) o tarifas más bajas por clic.

¿Quién es dueño de Alkosto?

Alkosto es propiedad del Grupo Corbeta, también conocido como Colombiana de Comercio S.A., un conglomerado colombiano con raíces antioqueñas.

La historia del grupo comienza con Santiago Mejía Olarte, quien en 1938 fundó la empresa que inicialmente trabajaba con distribución de telas bajo el nombre Corbeta. Con el paso del tiempo la compañía se diversificó hacia otros sectores, incluyendo el comercio al detalle con la creación de Alkosto como cadena de almacenes mayoristas y minoristas.

Actualmente, el grupo familiar es liderado por Manuel Santiago Mejía Correa, hijo del fundador, quien ostenta un rol central dentro de Colombiana de Comercio y es considerado uno de los principales accionistas del conglomerado.

Dentro de la estructura accionarial de Colombiana de Comercio también se mencionan otros miembros de la familia Mejía Correa, quienes juntos controlan marcas afines como Ktronix, AKT Motos y Kalley dentro del mismo grupo empresarial.

