El mercado automotor colombiano sumará un nuevo competidor con la llegada de KGM, fabricante surcoreano que antes era conocido como SsangYong Motor Company. La marca, que ahora opera bajo el nombre KG Mobility, busca ampliar su presencia en América Latina y escogió a Colombia como uno de los países estratégicos para su expansión.

La entrada de KGM será posible gracias a la alianza con dos grupos europeos de amplia trayectoria en distribución de vehículos: Salvador Caetano (Portugal) y Domingo Alonso Group (España). Estas compañías ya tienen operaciones en el país con más de 290 empleados y estarán a cargo de la importación, comercialización y servicio posventa de los modelos de la marca.

En su debut en el mercado nacional, KGM presentará siete referencias, principalmente dentro del segmento SUV, camionetas y pickups. Entre ellas estarán los modelos Tivoli, Korando, Torres, Rexton y Rexton Sport, además de una referencia que será anunciada más adelante. La marca también incluirá opciones híbridas y eléctricas, siguiendo la tendencia hacia la electrificación que avanza en la industria.

Según cifras del sector, en Colombia se proyecta que en 2025 se vendan alrededor de 239.000 vehículos nuevos. Actualmente, el segmento SUV concentra cerca del 62 % de las ventas de automóviles particulares, un panorama que explica el interés de KGM en este nicho del mercado.

KGM tiene una historia de más de 70 años en la fabricación de vehículos todoterreno. Tras su transformación bajo el conglomerado KG Group, la compañía busca fortalecer su presencia internacional con un portafolio que combina camionetas tradicionales con nuevas tecnologías orientadas a la movilidad sostenible.

Con esta llegada, el país suma una marca más al grupo de fabricantes asiáticos que compiten en el sector, lo que podría intensificar la competencia en precios y opciones dentro del segmento de mayor crecimiento en Colombia.

Cuánto cuestan las camionetas KGM

Tal como se puede ver en la página web, estas camionetas tienen los siguientes valores:

Tivoli: 96’800.000 pesos.

Korando: 128’000.000 pesos.

Rexton: 213’990.000 pesos.

Torres: 149’300.000 pesos.

Torres EVX: 193’600.000 pesos.

Acyon: 162’800.000 pesos.

