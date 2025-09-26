Así como una compañía anunció descuentos importantes en Colombia, un conglomerado poderoso le metió mano al tema de los repuestos para carros a nivel nacional con una movida de talla mayor.

Una de las empresas que hace parte del conglomerado Corbeta (dueño de Alkosto, entre otros) puso sobre la mesa su participación en una parte del mercado que miles de conductores siguen con atención.

¿Cuál es la nueva marca de repuestos de carros en Colombia?

Corautos Andino, representante oficial de Foton y Dongfeng en Colombia y referente en soluciones de movilidad para el transporte de carga, presentó oficialmente a Oker, su nueva línea de autopartes multimarca.

La marca fue diseñada para ofrecer al mercado una alternativa de repuestos confiable, asequible y respaldada por más de 19 años de experiencia. El anuncio se llevo a cabo en el marco del Congreso Colfecar 2025, evento que celebró los 50 años de la organización y se consolida como el encuentro más importante del sector transportador en el país.

El portafolio de Oker atenderá las necesidades de vehículos de marcas como Foton Aftermarket, Chevrolet, JAC, JMC y Dongfeng livianos, posicionándose como un aliado estratégico para transportadores y propietarios de flotas que buscan mantener sus vehículos operativos con costos controlados, sin sacrificar seguridad ni desempeño, además de contar con una amplia red de distribución.

“La nueva marca Oker fue creada para ofrecer repuestos de calidad a precios competitivos. Con esta línea de negocio garantizamos estándares de calidad verificados, soporte técnico especializado, disponibilidad permanente y garantía en cada producto. Con Oker buscamos que nuestros clientes tengan la tranquilidad de contar con repuestos que equilibran rendimiento, economía y respaldo, porque entendemos lo que representa para el transportador mantener sus vehículos en operación, con eficiencia y confianza, afirmó Andrés Cardona, jefe de marca de Oker.

La nueva línea de repuestos ya está disponible en los 40 almacenes de repuestos y en las más de 22 vitrinas de Corautos Andino en todo el país, lo que garantiza un cubrimiento amplio y oportuno para los clientes.

Con este lanzamiento, la compañía ratifica su compromiso con el sector transportador al aportar un portafolio que no solo integra vehículos diseñados para impulsar la competitividad y modernización del sector, sino también soluciones integrales para prolongar la vida útil de las flotas y optimizar la operación de los transportadores en Colombia.

¿Quién es dueño de Oker y de Corautos Andino en Colombia?

El concesionario Corautos Andino en Colombia y su nueva línea Oker le pertenecen al grupo Colombiana de Comercio (Corbeta S.A.), conglomerado con varios negocios a nivel nacional.

Corautos Andino se presenta como el negocio automotriz de Colombiana de Comercio (Corbeta S.A.), grupo económico con más de 70 años de presencia en el mercado colombiano.

El mencionado conglomerado colombiano cuenta con presencia importante en varios sectores del comercio, manufactura automotriz y distribución mayorista.

Corbeta es propietario de las tiendas Alkosto, Alkomprar y Ktronix, lo que le permite competir en los mercados de electrodomésticos, tecnología, artículos para el hogar y ferretería. También maneja marcas propias o marcas de “uso autorizado” como Kalley, NHILO, AKT (motos) entre otras.

Corbeta opera como distribuidor y mayorista líder en Colombia, atendiendo miles de clientes como autoservicios, tiendas de barrio, minimercados, ferreterías, etc. Tiene una fuerza de ventas con más de 1.000 representantes que atienden más de 30.000 puntos de venta.

Su portafolio de distribución incluye productos de consumo masivo (alimentos, cuidado personal), electrodomésticos, productos de hogar, ferretería, electrónica, lubricantes, etc.

A través de Corautos Andino, el grupo participa en la importación, venta, repuestos, service técnico y renting de vehículos. Corautos Andino representa marcas como Foton, Dongfeng, Volkswagen, Ford.

La marca AKT Motos, que hace parte del Grupo Corbeta, fabrica / ensambla (o importa bajo modalidades CKD) motos, quads, etc. Corbeta distribuye productos para el hogar (artículos domésticos de plástico, aluminio, cerámica, vidrio, etc.), electrohogar (marcas como Samsung, LG, Black & Decker, etc.), y ferretería, con marcas grandes en estos sectores.

Además, Corbeta fue designada en su momento como distribuidora oficial de la marca Castrol en Colombia.

