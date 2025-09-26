El tema de la gasolina es uno de los principales problemas actuales para tener carro, pues además de los seguros y las obligaciones, cada tanto hay que tanquear y con los incrementos que se han presentado en los últimos meses, eso sí que ha golpeado al bolsillo.

De hecho, muchas personas han tomado la decisión de incluso vender sus automóviles para andar en bicicleta o en vehículos eléctricos, ya que el presupuesto ya no da precisamente por los altos costos que se manejan en las bombas de gasolina.

Sin embargo, hay que destacar que también hay unos errores que los conductores cometen y que hacen que se gaste más combustible, por lo que corregirlos puede mejorar sustancialmente la situación.

Cómo evitar que el carro consuma tanta gasolina

Tal como lo contó el periodista Juan Diego Alvira, hay cinco situaciones en específico que harán que su vehículo consuma mucho más combustible.

El primero es acelerar a fondo en pequeñas distancias y frenar fuerte, lo cual puede hacer que su carro consuma hasta un 40 % más. Ante esto, la recomendación es ir acelerando suave hasta llegar a la velocidad deseada.

Lo segundo es no calibrar las llantas con frecuencia, ya que andar con los neumáticos desinflados hace que se cree una mayor resistencia y así mismo el motor tiene que hacer más fuerza para alcanzar la velocidad, lo que se traduce en mayor consumo de gasolina.

Lo tercero es exceder el peso que lleva dentro del vehículo, pues si usted carga con mercado, maletas, herramientas y mucho más, esto hará que el vehículo esté más pesado y así mismo el motor necesita más fuerza para moverlo, gastando mucho más.

Lo cuarto es con respecto a las ventanas, pues si en carretera, por ejemplo, usted prefiere bajar los vidrios que prender el aire acondicionado, por la velocidad el viento se convierte en resistencia, lo que implica que el motor tenga que hacer más fuerza. Por eso lo mejor es que cuando vaya a velocidades más altas, prenda el aire acondicionado del vehículo.

Lo último es dejar el carro prendido mucho tiempo sin moverlo, pues eso también le va a ir gastando gasolina y eso lo sentirá al final del mes. Si cumple con las recomendaciones, dijo Alvira, se puede llegar a ahorrar hasta 100.000 pesos mensuales, que puede destinar para el arriendo o el mercado.

Este tipo de recomendaciones son importantes porque con eso no gastará tanto en combustible en medio de un panorama en el que casi mensualmente está subiendo su precio.

