El fin de una era en Porsche está cada vez más cerca. La marca alemana confirmó que dos de sus modelos más reconocidos, el 718 Boxster y el 718 Cayman, dejarán de fabricarse antes de que termine el 2025. Aunque la compañía no precisó la fecha exacta de la despedida, sí anticipó que la producción de todas sus variantes concluirá en octubre.

La noticia fue revelada por Frank Wiesmann, responsable de comunicación de producto de Porsche Cars North America, en declaraciones recogidas por Blu Radio. Según el vocero, la decisión cobija incluso a las versiones más potentes de la gama, como los RS, lo que marca un cambio radical en el catálogo de la marca.

(Vea también: Ni las marcas de lujo se salvan: Porsche la pasa mal y anunció despidos en todo el mundo)

Esto significa que, por primera vez en más de 25 años, Porsche se quedará sin representantes en el segmento de los deportivos compactos de motor central. Desde 1996, tanto el Boxster como el Cayman habían logrado consolidar su propia identidad, incluso bajo la sombra del legendario 911, al que complementaban con un enfoque más accesible y juvenil.

Lee También

Lo que viene para el futuro inmediato aún no está claro. Si bien la compañía ha hablado en varias ocasiones de un sucesor eléctrico para la familia 718, Wiesmann dejó claro que todavía no existe una fecha concreta para su lanzamiento. Ese vacío abre una etapa de transición en la que Porsche no tendrá continuidad inmediata en este nicho.

Tampoco habrá un evento especial de despedida. El vocero explicó que las ediciones 718 Cayman Style Edition y 718 Boxster Style Edition, lanzadas recientemente, fueron concebidas precisamente como el cierre simbólico de esta generación. Estos modelos destacan por detalles de diseño únicos y un aire conmemorativo para los fanáticos de la marca.

(Lea también: Porsche anuncio cambios que tendrá en Colombia e involucra a Volkswagen y otras marcas)

El futuro de los Boxster y Cayman parece estar atado a la electrificación, aunque el gran desafío será mantener el espíritu de un deportivo ligero y ágil frente al peso extra que supone una batería. Por ahora, lo único seguro es que a partir de octubre de 2025 ambos dejarán de producirse, cerrando un capítulo importante en la historia de Porsche y dejando a los coleccionistas atentos a lo que podría convertirse en piezas aún más codiciadas.

* Pulzo.com se escribe con Z