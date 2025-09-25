Durante décadas, la supremacía en el mundo de los hiperdeportivos estuvo dominada por marcas europeas como Bugatti o Koenigsegg. Sin embargo, el 14 de septiembre de 2025 la historia cambió: el Yangwang U9 Xtreme, desarrollado en China por la submarca de lujo de BYD, alcanzó los 496,22 km/h y se convirtió en el carro de producción más rápido, superando al Bugatti Chiron Super Sport 300+, que mantenía el récord desde 2019 con 490,484 km/h.

El hito tuvo lugar en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania, un escenario reconocido por medir los límites de vehículos de alto rendimiento. Allí, el piloto alemán Marc Basseng, experto en carreras de resistencia, fue el encargado de llevar al límite al hiperdeportivo eléctrico, logrando un resultado que redefine las fronteras de la ingeniería automotriz.

Yangwang U9: características del carro más rápido del mundo

El Yangwang U9 Xtreme, conocido también como U9X, es la evolución más radical del modelo U9 ya comercializado en China. Para alcanzar este récord, los ingenieros de BYD incorporaron una serie de mejoras clave:

Sistema eléctrico de 1200V , frente a los 800V habituales en otros superdeportivos.



Batería Blade de litio-ferrofosfato , con una capacidad de descarga de 30C, diseñada para soportar condiciones extremas.



Cuatro motores eléctricos de ultra alta velocidad , capaces de girar hasta 30.000 rpm y entregar en conjunto más de 3.000 PS .



Neumáticos semi-slick de competición y una suspensión DiSus-X optimizada para altas exigencias en circuito.



Yangwang U9 Xtreme / Cortesía

Esta combinación de elementos permitió no solo superar la velocidad máxima registrada por cualquier vehículo a gasolina, sino también confirmar que la movilidad eléctrica puede ofrecer un rendimiento superior en el terreno más exigente: la velocidad punta.

El Yangwang U9 Xtreme ya está disponible para clientes, aunque en una edición limitada de 30 unidades. Su nombre refleja su carácter: “Xtreme” hace referencia a lo máximo y lo ilimitado, mientras que la “X” simboliza lo desconocido y la exploración.

