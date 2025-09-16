Las manijas retráctiles, un elemento distintivo en vehículos modernos por su aporte aerodinámico y estético, enfrentan cuestionamientos que podrían marcar su desaparición. Este debate podría transformar el diseño global, afectando incluso mercados como Colombia, donde los vehículos eléctricos y ‘premium’ con estas manijas están en auge.

Diseñadas para reducir la resistencia al viento y el ruido al integrarse al ras de la carrocería, estas manijas, que se despliegan automáticamente, han sido señaladas como un riesgo para la seguridad en caso de accidentes, según un informe del prestigioso Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC).

Carro con manijas retráctiles / Getty

En paralelo, comentarios de figuras como Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, y propuestas regulatorias en China refuerzan las críticas, destacando tanto problemas funcionales como la preferencia de los consumidores por manijas tradicionales.

Por qué prohibirían las manijas retráctiles

El informe del ADAC, una autoridad en seguridad vial en Europa, señala que las manijas retráctiles, comunes en modelos eléctricos como el Tesla Model S, pueden complicar las operaciones de rescate tras un accidente.

Estas manijas, que dependen de sistemas eléctricos para desplegarse, son más lentas que las convencionales, retrasando el acceso al habitáculo en situaciones críticas donde cada segundo cuenta.

Peor aún, el ADAC advierte que, en caso de un impacto severo, los mecanismos eléctricos podrían fallar o quedar bloqueados en posición retraída, impidiendo abrir las puertas desde el exterior.

Las manijas retráctiles también han perdido apoyo entre líderes de la industria. En una entrevista con Deutsche Welle, Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, criticó su funcionalidad, calificándolas como “terribles de usar” y destacando que los clientes prefieren manijas tradicionales por su simplicidad y familiaridad.

Schäfer, al hablar de los esfuerzos de Volkswagen por ofrecer autos eléctricos más accesibles, mencionó que los consumidores valoran diseños intuitivos, un punto débil de las manijas retráctiles.

En China, el mayor mercado automotor del mundo, la controversia ha escalado: investigaciones sobre accidentes han revelado que estas manijas pueden atrapar objetos o incluso dedos, aumentando los riesgos.

Como resultado, las autoridades chinas están considerando prohibirlas, una medida que, de aprobarse, podría llevar a los fabricantes a eliminarlas globalmente para estandarizar la producción y evitar costos adicionales en mercados más pequeños, como Colombia.

