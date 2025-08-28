Con su YangWang U9 Track Edition, alcanzando 472,41 km/h en el circuito ATP Automotive Testing Papenburg, en Alemania. Este logro, verificado por VBOX y registrado por el piloto profesional alemán Marc Basseng, posiciona al U9 Track Edition como el vehículo eléctrico de producción más rápido del mundo, superando a modelos como el Rimac Nevera R (431,45 km/h) y el Aspark Owl (438,7 km/h).

El récord, que representa un avance del 20,53 % sobre el registro previo de la marca (391,94 km/h), destaca la capacidad de la ingeniería china para competir con los vehículos más veloces, según informó BYD en un comunicado oficial.

El YangWang U9 Track Edition, basado en la plataforma e4 y el sistema DiSus-X del modelo U9 estándar vendido en China, incorpora avances tecnológicos.

YangWang U9: el carro eléctrico más rapido del mundo

Su plataforma de 1.200 V, la primera de su tipo en producción masiva, junto con un sistema de gestión térmica optimizado para condiciones extremas, permite un rendimiento sin precedentes. Equipado con cuatro motores eléctricos de 555 kW cada uno, que giran a 30.000 rpm, el U9 Track Edition entrega una potencia combinada superior a 3.000 PS, con una relación potencia-peso de 1.217 PS por tonelada, una de las más altas en la industria automotriz.

El sistema de vectorización de torque ajusta la potencia de cada rueda más de 100 veces por segundo, garantizando estabilidad y tracción incluso a velocidades extremas.

Además, el sistema DiSus-X hace ajustes verticales independientes en la suspensión, optimizando el agarre y reduciendo el cabeceo y balanceo, lo que mejora la seguridad y el control.

Precio del YangWang U9

Con un precio aproximado de 1,68 millones de yuanes (unos 235.000 dólares o $ 946’077.983) en China, el YangWang U9 Track Edition no solo ofrece un rendimiento comparable a hiperautos de combustión como el Bugatti Chiron Super Sport (490 km/h), sino que lo hace a una fracción del costo.

