El panorama de la movilidad eléctrica en Colombia está viviendo una intensa competencia, y un nuevo jugador de origen británico está pisando fuerte: el MG4. Este vehículo no solo llega con el respaldo de una marca con historia, sino que se presenta como una alternativa audaz que ya está rivalizando directamente con modelos consolidados en el mercado local.

Su irrupción pone presión sobre líderes del segmento como el Renault Kwid E-Tech, marcando un cambio de ritmo en las preferencias de los consumidores colombianos que buscan diseño, tecnología y eficiencia.

Lo que distingue al MG4 es su combinación de un diseño de vanguardia y una arquitectura puramente eléctrica. Este modelo es más que una simple opción de movilidad; es un referente de innovación que ha cosechado importantes galardones a nivel internacional. De hecho, su impacto fue tal en el Viejo Continente que fue galardonado como ‘Car of the year 2023’ en Europa. Este reconocimiento no es casualidad, pues la industria ha destacado consistentemente la apuesta de Morris Garage por la eficiencia, la seguridad de última generación y la innovación tecnológica que incorpora en cada uno de sus componentes, cimentando su reputación como un ‘hit’ global.

El impacto del MG4 en el ‘ranking’ de ventas colombiano es innegable. Según los datos más recientes de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos), este modelo ha logrado posicionarse rápidamente, produciendo cifras de ventas que lo ponen a la par de otros ‘bestsellers’ eléctricos del país. La competencia directa no es solo con el Renault Kwid E-Tech, sino también con vehículos establecidos como el JAC Sunray EV y el Chery eQ7.

“Nuestro compromiso es ofrecer vehículos que combinen diseño, tecnología y accesibilidad“, mencionó Paola Ruíz, gerente de marca de MC en Colombia.

¿Cuánto vale el carro MG4 en Colombia?

Uno de los factores clave detrás del éxito de este ‘crossover’ eléctrico es su atractivo precio. La accesibilidad se ha convertido en una estrategia fundamental para la marca. De acuerdo con información de la página oficial de Los Coches, el modelo MG4 CROSS + (49 KWH) en su versión modelo 2026 se está ofreciendo con un precio de entrada que parte desde los 99’000.000 de pesos. Esta cifra lo ubica como una opción notablemente competitiva dentro del segmento de vehículos eléctricos compactos, lo que facilita la decisión de dar el salto hacia la movilidad sostenible sin sacrificar características de alta gama.

Más allá del precio y el diseño, el MG4 EV está conquistando el mercado con una promesa de tecnología avanzada y seguridad robusta. El respaldo de haber sido elegido como el ‘Car of the year’ en Europa subraya la confianza que inspira su ingeniería.

