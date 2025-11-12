El Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2025 se prepara para abrir sus puertas del 14 al 23 de noviembre en Corferias, consolidándose como el evento más importante del sector automotor en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Ford presentó su nueva camioneta híbrida: ofrece 1.200 km de autonomía y otros lujitos)

Durante diez días, las principales marcas del país exhibirán sus novedades, lanzamientos y tecnologías más avanzadas, en un momento en el que la movilidad eléctrica, la sostenibilidad y la conectividad marcan el rumbo de la industria.

Este año, el Salón llega con un ambiente de renovación total. En el recinto ferial habrá espacio para más de 50 marcas y cientos de modelos, desde compactos urbanos hasta camionetas de lujo, pasando por autos eléctricos de última generación.

Lee También

Marcas como Nissan, Ford y Chevrolet aprovecharán el escenario para presentar sus nuevos lanzamientos, mientras que Geely, el gigante chino, marcará su esperado regreso a Colombia después de 10 años, con una propuesta enfocada en movilidad inteligente y diseño moderno.

Uno de los protagonistas de esta edición será Astara, grupo que ha mostrado un crecimiento del 57 % en ventas entre octubre de 2024 y octubre de 2025, según cifras oficiales del sector.

La compañía, que representa en el país marcas como FIAT, Hyundai, Jeep, Peugeot, RAM, Volvo, JMC, JMEV y Zeekr, ocupará los pabellones 3, 6 (piso 2) y 7, además de una zona de experiencia exclusiva para los visitantes. Su objetivo será ofrecer un portafolio multimarcas alineado con las nuevas dinámicas de movilidad, combinando vehículos eléctricos, SUV de alto desempeño y soluciones de transporte familiar o de carga.

En ese grupo, Zeekr, la marca premium 100 % eléctrica del grupo Geely, llega con una apuesta fuerte: el lanzamiento oficial del Zeekr 7X, un SUV de lujo que promete revolucionar el segmento eléctrico. El modelo —que se presentará oficialmente el 20 de noviembre— cuenta con versiones Sport RWD, Premium RWD y Flagship AWD, con hasta 630 caballos de potencia, aceleración de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos y una autonomía de hasta 615 km.

Además, es el vehículo eléctrico con la carga más rápida del país, capaz de pasar del 10 % al 80 % en apenas 10 minutos, gracias a su sistema de carga ultrarrápida de 480 kW.

El Zeekr 7X, galardonado con el iF Design Award 2025, destaca por su concepto ‘Hidden Energy Design’ y un interior tipo “sala de estar sobre ruedas”, con asientos en cuero Nappa, sistema de sonido Dolby 7.1.4 y asistentes de conducción semiautónomos.

Junto a él, la marca exhibirá los modelos Zeekr 001 y Zeekr X, completando un portafolio totalmente eléctrico que refuerza el protagonismo de los SUV en el mercado colombiano, segmento que concentra el 81 % de las matrículas de vehículos híbridos y eléctricos este año, según el RUNT.

(Ver también: BYD haría negociazo para quedarse con una fábrica de carros que Nissan cerrará pronto)

Con estas novedades, el Salón del Automóvil 2025 promete ser una vitrina de lo que será el futuro de la movilidad en Colombia: más conectada, más sostenible y más emocionante que nunca.

* Pulzo.com se escribe con Z