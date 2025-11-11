Después de más de una década fuera del país, la marca china Geely vuelve oficialmente a Colombia, esta vez con una apuesta mucho más ambiciosa: impulsar la movilidad eléctrica e inteligente de la mano del Grupo Vardí, uno de los conglomerados automotrices más grandes del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Este fue el carro más vendido de octubre en Colombia: ¿cuánto vale y qué tiene de raro?)

El regreso de Geely se da bajo el respaldo de Import Mobility S.A.S., empresa del grupo colombiano, y marca el inicio de una nueva etapa para la industria local. El anuncio llega en un momento en el que el país avanza hacia la electrificación del parque automotor, y la marca busca posicionarse como una de las protagonistas de este cambio.

La presentación oficial se hará en el Salón del Automóvil de Bogotá 2025, donde los visitantes podrán conocer los tres primeros modelos que llegarán a territorio nacional: el Geome EX2, el EX5 y el Starray EM-i. Todos reflejan el enfoque de la compañía en la movilidad sostenible, con tecnologías de punta y precios pensados para competir con las marcas chinas y occidentales que ya dominan este segmento.

Lee También

Qué carros venderá Geely en Colombia

El Geome EX2 será el encargado de abrir la gama. Se trata de un carro urbano 100 % eléctrico que promete hasta 410 kilómetros de autonomía y un diseño minimalista con pantallas de gran formato. Con precios estimados entre 80 y 90 millones de pesos, buscará rivalizar con modelos como el BYD Seagull o el JAC E30X, ofreciendo una de las propuestas más asequibles dentro del segmento eléctrico.

Más arriba se encuentra el EX5, un SUV mediano también eléctrico, que ofrece 218 caballos de potencia y hasta 490 km de autonomía, ideal para familias que buscan un vehículo amplio y tecnológico. Su interior combina materiales de alta calidad con pantallas de hasta 15.4 pulgadas y un asistente de voz con más de 200 funciones.

Cierra el portafolio el Starray EM-i, un híbrido enchufable que combina motor a gasolina con propulsión eléctrica para alcanzar una autonomía total cercana a los 1.000 kilómetros. Este modelo podrá cargarse del 30 al 80 % en apenas 20 minutos gracias a su sistema de carga rápida, y costará alrededor de 155 millones de pesos.

“Nuestro objetivo no es solo vender autos, sino construir un ecosistema que combine tecnología, sostenibilidad y soporte real para las personas”, señaló Diego Zárate, director de Geely en Colombia, en diálogo con El Carro Colombiano.

(Ver también: BYD sorprende al anunciar versión híbrida de su famosa Yuan Up; supera los 1.000 km de autonomía)

Con operaciones en más de 80 países y más de 18 millones de usuarios en el mundo, Geely se ubica hoy entre las diez marcas automotrices más vendidas a nivel global. Su regreso a Colombia representa no solo la expansión de su red internacional, sino también una señal del potencial que tiene el país en la transición hacia una movilidad más limpia y conectada.

* Pulzo.com se escribe con Z