La llegada de nuevas empresas dedicadas a la venta de vehículos comerciales 100 % eléctricos está cambiando la manera en que se mueven y operan compañías grandes, medianas y pequeñas en el país. Lo que antes parecía una apuesta lejana hoy se convierte en una alternativa real para reducir costos, mejorar la eficiencia y disminuir la huella ambiental.

La transición ocurre en un momento en el que las metas de descarbonización, la presión sobre los costos logísticos y la necesidad de cumplir con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) empujan al sector hacia modelos más sostenibles.

Estas soluciones no solo incluyen los vehículos, sino también infraestructura de carga, ‘software’ de gestión de flotas, mantenimiento optimizado y esquemas de financiamiento estructurado, lo que permite a los empresarios adoptar la tecnología con bajo riesgo técnico.

¿Cuánto se puede ahorrar con vehículos eléctricos?

Los resultados económicos ya se hacen evidentes. Mientras operar con diésel puede costar en promedio $ 600 por kilómetro recorrido, y con gasolina cerca de $ 405, los vehículos eléctricos reducen ese gasto a un rango de $ 190 a $ 240, lo que representa un ahorro superior al 50 % en combustible.

A esto se suma la disminución de costos de mantenimiento, al eliminar la necesidad de filtros, aceites, embragues y otros elementos propios de los motores a combustión.

El marco regulatorio también ofrece ventajas. Los eléctricos cuentan con IVA reducido del 5 %, cero aranceles de importación, exención de “pico y placa” en varias ciudades y beneficios tributarios, como la posibilidad de deducir hasta el 50 % del valor del vehículo en el impuesto de renta, aplicable desde el primer año y hasta por 15 años.

El cambio no solo es económico. Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) y la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), estos vehículos pueden reducir hasta en un 67 % las emisiones de carbono en comparación con los modelos a combustión, considerando todo su ciclo de vida.

Marcas como Farizon, que recientemente inició operaciones en Colombia, ilustran esta tendencia con un modelo integral que incluye vehículos, infraestructura, soporte técnico y financiero.

La movilidad eléctrica en el transporte productivo ya no es una promesa: se consolida como una estrategia clave para escalar operaciones, ahorrar costos y ganar competitividad en el mercado.

