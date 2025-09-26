La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una nueva subasta virtual de carros y motos que se llevará a cabo entre el primero y el tres de octubre de 2025, en la que los interesados podrán adquirir vehículos a precios muy por debajo de su valor comercial.
Según explicó la entidad, los automotores incluidos en este proceso llegaron a manos de la Dian tras operativos de aprehensión, decomiso o por declaración de abandono a favor de la Nación.
Todos los bienes se entregan en el estado en que fueron encontrados, por lo que la autoridad tributaria recomienda asistir a las visitas de exhibición o revisar cuidadosamente las imágenes antes de hacer una oferta, precisó Red Más.
Carros y motos baratos en remates de la Dian
Entre los lotes que estarán disponibles, se destacan varios automóviles con precios base llamativos:
- Hyundai Accent GL 2013: $ 16’360.00
- Jeep Grand Cherokee 2012: $ 50’504.000
- Ford Explorer 2012: $ 49’053.00
La oferta también incluye motocicletas de distintas marcas y gamas:
- Suzuki DL 650 2017: $24’975.000
- Bajaj 2019: $ 5’871.000
- Yamaha YZF R6S 2009: $ 11’309.000
- Yamaha MT-09/ABS 2015: $ 24’407.000
- Benelli 2014: $ 13’992.000
Cómo participar en la subasta de la Dian
El proceso de compra, según el citado medio, se hará través El Martillo (https://www.elmartillo.com.co/inicio). Estos son los pasos para participar:
- Ingresar a la plataforma y hacer clic en la sección “Próximos eventos”.
- Seleccionar el calendario del 3 de octubre, donde estarán publicados los lotes de la Dian.
- Revisar la información de los vehículos y, en caso de estar en exhibición, asistir para verificar su estado.
- Hacer clic en “Ofertar” sobre el carro o moto de interés.
- Crear una cuenta en El Martillo (si no está registrado previamente).
- Hacer un depósito previo mediante PSE o consignación bancaria, con el monto exigido para participar.
- Iniciar la puja. El sistema indicará si su oferta está “Ganando” o “Perdiendo”, y cada lote tendrá un cronómetro con el tiempo restante para el cierre.
