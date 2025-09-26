La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció una nueva subasta virtual de carros y motos que se llevará a cabo entre el primero y el tres de octubre de 2025, en la que los interesados podrán adquirir vehículos a precios muy por debajo de su valor comercial.

(Lea también: “Una contradicción”: rechazan posible aumento en precios de carros híbridos en Colombia)

Según explicó la entidad, los automotores incluidos en este proceso llegaron a manos de la Dian tras operativos de aprehensión, decomiso o por declaración de abandono a favor de la Nación.

Todos los bienes se entregan en el estado en que fueron encontrados, por lo que la autoridad tributaria recomienda asistir a las visitas de exhibición o revisar cuidadosamente las imágenes antes de hacer una oferta, precisó Red Más.

Lee También

Carros y motos baratos en remates de la Dian

Entre los lotes que estarán disponibles, se destacan varios automóviles con precios base llamativos:

Hyundai Accent GL 2013: $ 16’360.00



Jeep Grand Cherokee 2012: $ 50’504.000



Ford Explorer 2012: $ 49’053.00



La oferta también incluye motocicletas de distintas marcas y gamas:

Suzuki DL 650 2017: $24’975.000



Bajaj 2019: $ 5’871.000



Yamaha YZF R6S 2009: $ 11’309.000



Yamaha MT-09/ABS 2015: $ 24’407.000



Benelli 2014: $ 13’992.000



Lee También

Cómo participar en la subasta de la Dian

El proceso de compra, según el citado medio, se hará través El Martillo (https://www.elmartillo.com.co/inicio). Estos son los pasos para participar:

Ingresar a la plataforma y hacer clic en la sección “Próximos eventos” .



Seleccionar el calendario del 3 de octubre , donde estarán publicados los lotes de la Dian.



Revisar la información de los vehículos y, en caso de estar en exhibición, asistir para verificar su estado.



Hacer clic en “Ofertar” sobre el carro o moto de interés.



Crear una cuenta en El Martillo (si no está registrado previamente).



Hacer un depósito previo mediante PSE o consignación bancaria, con el monto exigido para participar.



Iniciar la puja. El sistema indicará si su oferta está “Ganando” o “Perdiendo” , y cada lote tendrá un cronómetro con el tiempo restante para el cierre.



* Pulzo.com se escribe con Z