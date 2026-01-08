Se trata del restaurante Gostinos, especializado en pescados y mariscos, que sorprendió por estos días con el anuncio de venta y de liquidación. Sin embargo, según exalta, podría ser una gran oportunidad para empresarios y personas interesadas en invertir.

“Continuamos con la venta por si deseas darle una nueva oportunidad a esta historia”, escribió el restaurante en sus redes sociales.

Seguido, enfatizó en que el negocio cuenta con múltiples atributos, entre los que se destacan un reconocimiento de 23 años en el mercado bogotano y una oportunidad de traslado al norte de la capital y apertura en Medellín, Cali y Cartagena, entre otros.

Gracias a la experiencia y la clientela que ha ganado, el restaurante lanzó un precio inicial de venta de $ 100 millones, que no se descarta que sean negociables.

Esta es la publicación de sus dueños:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gostinos Restaurante (@gostinos)

Restaurante Gostinos se acabará en Bogotá, luego de 23 años

Este negocio era de gran tradición en zonas como La Macarena, en la capital, y centros comerciales de alto flujo como Andino y Gran Estación.

La propuesta de valor de Gostinos radicaba en su carta diversificada. Aunque los langostinos y camarones son los protagonistas que dan nombre al establecimiento, el restaurante ha sabido integrar sabores de ambos litorales.

El filete de róbalo, la sierra y el pargo rojo se presentan en preparaciones que van desde lo más tradicional hasta fusiones contemporáneas. Además, han incorporado opciones para quienes no consumen productos del mar, permitiendo que el restaurante sea una opción inclusiva para grupos grandes donde los gustos suelen variar.

En su carta de despedida a sus clientes, que se conoció hace pocos días, agradeció todos los años de compañía, de alegrías y celebraciones en sus mesas.

“Hoy Gostinos cierra una maravillosa etapa y se despide dándoles gracias a todos los que hicieron posible este sueño: clientes, proveedores, colaboradores, directivos y cada persona que de una u otra forma aportó su granito de arena para que este proyecto permaneciera vivo durante más de dos décadas”, exaltó.

