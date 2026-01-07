A través de su cuenta de Twitter, el economista y exministro fue enfático en aclarar que él no está participando en un negocio de inversión en el que, supuestamente, también está involucrado Fuad Char.
“Quiero desmentir categóricamente la información falsa que circula en redes sociales sobre un supuesto proyecto llamado “AlperteriumTech” que usa mi nombre y el de Fuad Char. NO existe tal programa”, afirmó Ocampo, vía Twitter.
El exministro también fue enfático en afirmar que no ha estado vinculado a ningún esquema de inversión de ese tipo, ni se han prometido ingresos de 9.500 dólares, unos 35 millones de pesos al mes.
“Se trata de una estafa que busca engañar a las personas usando nuestros nombres sin autorización. Les pido NO caer en este fraude, NO realizar ninguna inversión y reportar estos sitios web fraudulentos. La inversión mínima de $250 dólares que mencionan es una trampa para robar su dinero.”, señaló el exministro en esa red social.Lee También
El vino de café que nació en pandemia y une a las mujeres de La Celia para conquistar Colombia Dosquebradas revoluciona su Estatuto Tributario: descuentos, beneficios y nuevas reglas para empresarios Nuevo negocio al que se metió Luis Carlos Sarmiento Angulo; tiene que ver con El Campín Impacto al bolsillo de quienes viven en Chía, Mosquera y Funza: suben los pasajes hacia Bogotá
(Vea también: Exministro de Hacienda de Petro avisa a “todas las empresas” sobre lo que se les viene para 2026)
Este es el mensaje que publicó el economista José Antonio Ocampo en su red social:
Quiero desmentir categóricamente la información falsa que circula en redes sociales sobre un supuesto proyecto llamado “AlperteriumTech” que usa mi nombre y el de Fuad Char. NO existe tal programa, NO estoy vinculado a ningún esquema de inversión de este tipo, y NO he promovido…
— Jose Antonio Ocampo (@JoseA_Ocampo) January 7, 2026
Finalmente, les recomienda a sus seguidores que siempre verifiquen la información con fuentes oficiales a la hora de tomar decisiones financieras.
“Mi compromiso es con proyectos sociales serios y transparentes, nunca con esquemas que prometen ganancias fáciles”, sentenció.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO