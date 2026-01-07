A través de su cuenta de Twitter, el economista y exministro fue enfático en aclarar que él no está participando en un negocio de inversión en el que, supuestamente, también está involucrado Fuad Char.

“Quiero desmentir categóricamente la información falsa que circula en redes sociales sobre un supuesto proyecto llamado “AlperteriumTech” que usa mi nombre y el de Fuad Char. NO existe tal programa”, afirmó Ocampo, vía Twitter.

El exministro también fue enfático en afirmar que no ha estado vinculado a ningún esquema de inversión de ese tipo, ni se han prometido ingresos de 9.500 dólares, unos 35 millones de pesos al mes.

Este es el mensaje que publicó el economista José Antonio Ocampo en su red social:

Quiero desmentir categóricamente la información falsa que circula en redes sociales sobre un supuesto proyecto llamado “AlperteriumTech” que usa mi nombre y el de Fuad Char. NO existe tal programa, NO estoy vinculado a ningún esquema de inversión de este tipo, y NO he promovido… — Jose Antonio Ocampo (@JoseA_Ocampo) January 7, 2026

Finalmente, les recomienda a sus seguidores que siempre verifiquen la información con fuentes oficiales a la hora de tomar decisiones financieras.

“Mi compromiso es con proyectos sociales serios y transparentes, nunca con esquemas que prometen ganancias fáciles”, sentenció.

