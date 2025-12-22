El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza a la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés de política monetaria en 9,25 %, una medida que, según el mandatario, no es neutral y termina afectando directamente a la economía y a los trabajadores del país.

En su pronunciamiento, Petro aseguró que el emisor no mantuvo realmente la tasa, sino que terminó elevando la tasa de interés real, debido a la reciente caída de la inflación. A su juicio, esta decisión se tomó pese a que economías como Estados Unidos y el Reino Unido se encaminan a reducir sus tasas, lo que podría provocar una revaluación peligrosa del peso colombiano.

Petro señala al Banco de la República

El jefe de Estado cuestionó la independencia del Banco de la República y afirmó que, aunque formalmente es autónomo, no lo es frente a los intereses del capital financiero, lo que —según dijo— termina frenando el crecimiento del país por razones políticas.

Uno de los momentos más contundentes de su mensaje fue cuando hizo una autocrítica pública y reconoció lo que calificó como “quizás el peor error” de su administración: haber aceptado una recomendación para integrar la junta directiva del emisor.

Petro afirmó que confió en una persona que le fue presentada como progresista, pero que terminó conformando una mayoría contraria a su visión económica y a las tesis que, incluso, defendía el exministro José Antonio Ocampo.

“Ocampo me recomendó la persona que indiqué que asumiera el cargo en la junta directiva y yo, estúpidamente acepté, dijo que era progresista, que barbaridad. Ella hacía una nueva mayoría, Qué engaño hasta con las mismas tesis de Ocampo que ya no las aplica su recomendada. Apúntenlo, es quizás el peor error que cometí en mi gobierno”, dijo el mandatario

El presidente fue más allá y sostuvo que esa decisión impidió que hoy la junta del Banco de la República estuviera alineada con los intereses del pueblo trabajador, y aseguró que fue “ingenuo” al confiar en sectores que se presentaban como de centro.

No mantienen igual la tasa de interés como dice el Banco de la República, no es verdad; sino que suben es la tasa de interés real, porque la inflación bajó el mes pasado,y además saben que EEUU y el Reino Unido van a bajar la tasa de interés en sus países, el banco puede… https://t.co/okiqaHhuRW — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 21, 2025

Petro defiende su política económica

Petro también lanzó críticas contra lo que denominó los “economistas del poder”, señalando que mientras a ellos no se les juzga, a quienes cuestionan el modelo económico dominante se les intenta criminalizar. En ese mismo contexto, defendió su política económica y afirmó que su gobierno ha demostrado que las tesis neoliberales no son ciencia, sino una ideología al servicio de los más ricos.

Finalmente, insistió en que cualquier alianza política debe construirse sobre objetivos claros a favor del pueblo y reiteró su apuesta por un Estado social de derecho, con regulación estatal en sectores estratégicos y una economía ligada a la descarbonización, como eje del rumbo económico que, según él, sigue hoy el mundo.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.