En medio de que el Gobierno dio novedades sobre el salario mínimo, Gustavo Petro reaccionó a la petición de la fiscal Lucy Marcela Laborde para llevar a prisión a Nicolás Petro, lo que desembocó en una muestra de su molestia por temas de la oposición política nacional.

“Así de simple, quieren cárceles para nosotros y luego empezarán con lo que saben hacer Solo quieren la foto de gente presa para ver si ganan las elecciones. Ya no hay reglas democráticas para ellos. Ya no existe la noción de Patria para ellos. Están desesperados por la ansiedad de la codicia. Ni los dos ministros debían estar presos, porque las partes no pidieron cárcel y el juez de garantías no podía extralimitarse por encima de ellos, Pero venía vacancia y la foto. Ni mi hijo, a pesar de sus errores personales, tenía que ser encarcelado como pedía la fiscal Laborde y su amiga Vicky”, indicó en la primera parte del mensaje.

Petro remarcó el hecho de que no se pida sesión extraordinaria en medio de la vacancia en el caso de los ministros no piden, algo que calificó como “extrañamente e inusualmente” frente a la solicitud para que “ni en un solo día del año entrante, los banqueros y petroleros paguen más impuestos”, por lo que se refirió a las personas de esa oposición como “egoístas sociales hasta con ellos mismos”.

Lo cierto es que ese mensaje tomó un tono mucho más airado, en el que quedó en evidencia un duro calificativo en medio de la notable molestia por lo antes descrito.

“Sedientos de rejas y sangre, mientras los dueños de partes del Estado, amasan sus fortunas en el extranjero. No se aguantan otros cuatro años más de progresismo, la codicia no los deja, necesitan rejas, rejo y sangre y sobretodo muchísimo dinero del pueblo para sus haciendas que valorizan con carreteras, y de paso se roban los dineros de la contratación. El pueblo decide Son unos egoístas sociales de m….”, escribió.

En medio de esa molestia expresada, el mandatario reconoció la corrupción dentro de los funcionarios durante su gestión, aunque explicó cómo ha respondido frente a esa situación.

“Que ha habido corruptos en mi gobierno sí, yo mismo los he echado y mostrado los enormes hechos de corrupción fabricados por la oligarquía de cuantía billonaria en la salud, en Fomag, en Dian, en Polfa, en los carteles de contratación mafiosos que destruimos. Nosotros mismos hemos encontrado las redes, cortado sus funciones y entregamos a la justicia las pruebas. Yo propuse una terna a la fiscalía de personas que no conocía sino por sus hechos, sabía que era un enorme riesgo y preferí la democracia. Aún está por verse si acerté o no. Pero quería una Fiscalía que no persiguiera por razones políticas”, aseguró.

Eso lo llevó a retomar la defensa a Ricardo Bonilla, en medio de la reciente controversia por las decisiones sobre el presupuesto en el Congreso, lo que consideró como una demostración a favor de su exministro de Hacienda (recientemente en la cárcel, señalado por corrupción).

“En realidad lo que le ha pasado a la Fiscalía en el pasado, atravesó buena parte del poder judicial, algunos de sus integrantes ya no dicen en sus discursos: Estado Social de Derecho. No lo quieren. Y no lo quieren en grandes sectores del congreso acostumbrados a la política transaccional y no saben de la Política con P mayúscula. Por eso hundieron el presupuesto del año 2025 que decreté, cuando el ministro era Ricardo Bonilla, al que acusan de comprar congresistas pedigüeños, y no miran como prueba favorable, que los supuestos sobornados hundieron el presupuesto de la Nación presentado por el gobierno. Prueba a favor contundente del ministro Bonilla, pero que la prensa silencia”, afirmó.

El cierre de la publicación del presidente de Colombia llevó a una muestra sobre su molestia frente a figuras de la oposición, en un mensaje en el que fue duro en sus señalamientos.

“Estás tensiones dentro de las mafias del narco y dentro de la política se desatan porque una encuesta dijo que el partido del presidente ganaría. Estallaron porque no pueden ver qué se ayude al pueblo trabajador, y solo desean el dinero público para ellos, la oligarquía y sus hijos, los subsidios capturados ilícitamente por el hijo de la senadora Cabal, lo muestra como retrato particular de lo que ha sido la generalidad de una clase que odia al pueblo y quiere el estado para sí y hace leyes para volver más ricos a los ricos. No aguantan un gobierno del pueblo trabajador y sus juventudes. Ya no tienen constitución sino su régimen de facto siempre untado de dinero y sangre. El pueblo decide”, finalizó.

El tema quedó sobre la mesa en medio del anuncio de decreto de emergencia económica en Colombia, junto a otros temas que son parte de una controversia en la que el mandatario se plantó.

Esta fue la publicación.

