Luego el consejo de seguridad convocado por la crisis de orden público en el Cauca y el atentado contra un batallón en Aguachica, el presidente Gustavo Petro expuso las principales fallas operativas que, según el análisis del Gobierno, facilitaron las acciones de las organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico.

El mandatario explicó que, luego de varias horas de revisión, se identificaron errores puntuales en los dispositivos de seguridad tanto en Buenos Aires (Cauca) como en Aguachica (Cesar), lo que obligó a ordenar correctivos inmediatos para evitar que hechos similares se repitan.

Problemas de seguridad en el país, según Petro

En el caso de Aguachica, Petro señaló la ausencia de guardia en la estación ubicada sobre la Ruta del Sol II, justo frente a la base de entrenamiento militar, un vacío que habría dejado expuesto el punto ante la acción de los grupos armados.

Sobre lo ocurrido en Buenos Aires, Cauca, el jefe de Estado advirtió que no se contó con los anillos de seguridad militar necesarios para proteger la estación de Policía. De acuerdo con el balance presentado, faltaron el primer, segundo y tercer anillo de defensa, elementos clave en zonas con alta presencia de estructuras ilegales.

En todas estas horas hemos analizado con detenimiento las fallas en las operaciones que realizaron las organizaciones armadas de los narcos contra. Menos Aires, Cauca y Aguachica, César: 1. Falta de la guardia de la estación en la ruta del sol II frente a la base de… pic.twitter.com/72cIQIu7xx — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 20, 2025

El presidente indicó que estos hechos evidencian fallas en la planificación y ejecución de los esquemas de seguridad, especialmente en territorios donde operan organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. Por esa razón, el Gobierno ordenó ajustes inmediatos en los protocolos operativos y en la protección de instalaciones estratégicas.

La situación en el Cauca y el ataque en Aguachica mantienen en alerta a las autoridades, mientras el Ejecutivo insiste en reforzar la presencia institucional y corregir los errores detectados tras los recientes hechos de violencia.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.