Así como salió a flote una reacción por la expulsión de Miguel Uribe Londoño del Centro Democrático, una de las principales figuras de ese partido sorprendió con una revelación de cara a las elecciones.

Sigue a PULZO en Discover

Paloma Valencia no titubeó para rechazar por completo la posibilidad de ser la fórmula vicepresidencial de cualquiera del resto de candidatos para las elecciones de 2026, aunque reconoció su respeto a referentes como Abelardo de la Espriella.

Lo cierto es que uno de los puntos que destapó es la posibilidad de que, después de ganar al interior del mencionado partido político ante otra dura competidora como María Fernanda Cabal, se le mida a una nueva contienda.

De ahí, aseguró que todavía evalúa la opción de medirse en la denominada Gran Consulta con los precandidatos Mauricio Cárdenas (Avanza Colombia), Vicky Dávila (Movimiento Valientes), Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Aníbal Gaviria (Unidos: La Fuerza de las Regiones), David Luna (Movimiento Sí Hay Un Camino) y Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia).

Lee También

“Me siento muy cómoda con todos ellos y no descarto ir a esa consulta. Pero lo estamos evaluando. Digamos que el problema es que yo acabo de asumir una candidatura y tengo que decidir este lunes 22 de diciembre si vamos o no a esa consulta. El tiempo es el que me tiene mortificada”, afirmó en revista Semana.

El tema no es menor y se convertiría en uno de los grandes revolcones de cara a las elecciones de 2026, a pesar de que otros pesos importantes como el mencionado De la Espriella y Sergio Fajardo no participarán.

Valencia fue contundente sobre la posibilidad de medirse en esa consulta con otras figuras, en la intención de crear una fuerte oposición ante candidatos como Iván Cepeda, entre otros.

“Me parece que entrega un mensaje poderoso, de equipo, de unidad, que realmente esta contienda no es entre la derecha y la izquierda. Esta es una contienda entre quienes somos demócratas y quienes quieren destruir la democracia. Entre quienes tienen afán de complacer a los violentos y les están entregando este país a ellos, y quienes creemos que la ley hay que respetarla. Entre quienes creemos en el libre mercado, en el desarrollo de la sociedad a través de la economía, y quienes creen en el estatismo. Entonces son pilares que uno dice: caray, un Gobierno con ínfulas autoritarias uno lo aguanta, pero dos seguidos destruyen la democracia”, aseguró.

El tema sigue en el tintero, pero muy pronto se conocerá si hay un nuevo sacudón para las elecciones presidenciales de 2026.

¿En qué consisten las consulta internas para elecciones de 2026?

Las consultas internas en Colombia son un mecanismo electoral utilizado en por los partidos y movimientos políticos para definir sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2026, que se hará en marzo.

En este tipo de consulta, los miembros de cada partido o coalición eligen entre varios precandidatos dentro de su organización, antes de presentar un único candidato a nivel nacional. Estas consultas internas se ejecutan para legitimar a los aspirantes y determinar quién representará oficialmente a cada grupo en las elecciones generales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) regula estas consultas internas, asegurando que el proceso se haga de acuerdo con las normas democráticas. Las consultas pueden ser abiertas o cerradas.

En las consultas abiertas, pueden participar todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política, mientras que en las cerradas solo votan los miembros registrados de un partido o movimiento. Este proceso se celebrará en el año 2026, en el marco de las elecciones presidenciales.

Estas consultas internas también pueden ser clave en la construcción de alianzas políticas. Si un candidato obtiene un buen resultado, puede atraer a otros sectores o grupos políticos para respaldarlo en las elecciones generales, buscando consolidar una mayor fuerza electoral.

De esta manera, las consultas internas no solo sirven para definir un candidato, sino también para afianzar la unidad dentro de los partidos y fortalecer sus estrategias de cara al proceso electoral de 2026.

A través de las consultas, los partidos buscan dar espacio a la democracia interna y elegir al mejor representante para competir en las elecciones presidenciales de 2026, lo que se traduce en una forma de involucrar más activamente a los ciudadanos y militantes en el proceso electoral.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.