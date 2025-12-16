La senadora María Fernanda Cabal dio un primer pronunciamiento oficial sobre los resultados del proceso de elección de la candidata del Centro Democrático, que dieron a Paloma Valencia como ganadora para representar al partido en las elecciones presidenciales de 2026.

Al respecto, Cabal aseguró que tiene “dudas legítimas” sobre las encuestas que se llevaron a cabo por parte de la firma chilena Panel Ciudadano. Pese a que la firma publicó los resultados este 16 de diciembre, la congresista cuestionó que el sondeo no llegó a la ciudadanía y que, incluso, hubo personas que no pudieron votar.

“Tengo dudas legítimas sobre el proceso. Cuando una encuesta no llega a la gente, cuando la muestra no se cubre y la mayoría no responde, algo falla y debe revisarse, eso lo advertí a tiempo”, dijo la senadora durante una entrevista.

“Nosotros necesitamos auditar quiénes votaron y cómo votaron. ¿Por qué? Resulta que mi concejal de Cali no votó, que la representante Yénica Acosta del Amazonas no votó, no le llegó, y así vamos lugar por lugar”, agregó Cabal.

Cabe mencionar que el Centro Democrático acudió a dos sondeos para sustentar su decisión. El primero estuvo a cargo de la firma Cadem y se basó en 2.109 entrevistas a ciudadanos, con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 2,5 %. No obstante, María Fernanda Cabal cuestionó este estudio al considerar que la muestra presentó un “error”, debido a que la mayoría de los participantes pertenecían a estratos socioeconómicos bajos.

En su pronunciamiento, la senadora ratificó que no se irá del partido, pero dejó entrever el disgusto por los resultados. “Yo no me voy de mi partido, respeto las reglas, pero también exijo altura y transparencia para una base electoral fuerte y leal, la que da la pelea y no salta por conveniencia”, agregó.

Pese a las advertencias, María Fernanda Cabal dejó en claro que apoyará la candidatura de Paloma Valencia y pidió al Centro Democrático tener transparencia, a pesar de no haber obtenido los resultados esperados. “Mi palabra se honra. Acompañaré a Paloma con respeto, con trabajo y con mis redes, que se han construido sin pauta y con convicción. Lo único que exijo es lo mismo que exige la militancia: transparencia”, dijo la congresista.

