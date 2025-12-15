La colectividad del expresidente Álvaro Uribe Vélez habló este 15 de diciembre y anunció que se decantó por Paloma Valencia como su candidata para pelear por las elecciones presidenciales de 2026. La senadora fue elegida a través de una consulta por encima de las congresistas María Fernanda Cabal y Paola Holguín.

Los reflectores no alumbraron únicamente en Valencia, también en Cabal, ya que en los cálculos de diversos analistas ella sonaba como la que tomaría las banderas del Centro Democrático. Esta nueva derrota puso en duda si acataría la decisión del partido, lo cual confirmó.

Lo que sí quedó evidenciado fue el momento que tuvo la esposa de José Félix Lafaurie con la ahora candidata presidencial, momentos después de que acabó la conferencia. Las dos se dieron un abrazo y mantuvieron la cordialidad a través de unas cortas palabras.

“Esta mujer vale su peso en oro”, le dijo Valencia a Cabal

#EnVideo | Este es el primer saludo y abrazo entre Paloma Valencia y María Fernanda Cabal tras la elección de la candidata presidencial del Centro Democrático pic.twitter.com/yeHjWSr4kk — La FM (@lafm) December 16, 2025

María Fernanda Cabal habló de futuro con Paloma Valencia como candidata

La congresista apagó las versiones sobre apoyos a otros candidatos en caso de perder la consulta de su partido y aseguró que mantendrá el apoyo tanto al uribismo como a su ahora contendiente para las elecciones. Sin embargo, aseguró que no hay nada asegurado y que las movidas políticas pueden cambiar.

“Nada se sabe en política porque esto gira… Yo quiero ganar con nuestra candidata y con mi partido, pero vamos a ver qué pasa”, dijo Cabal.

Yo quiero ganar con nuestra candidata, quiero ganar con nuestro partido. pic.twitter.com/KdVMtjnSQO — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 16, 2025

No obstante, pidió que se hagan públicos los resultados para tener trasparencia con los militantes del Centro Democrático. “A Uribe le molesta que se hable de mecánica política. Yo digo que siempre defenderé la consulta porque el público quiere votar”, reflexionó Cabal.

