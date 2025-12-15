Después de que hicieran oficial que Paloma Valencia será la candidata del Centro Democrático para las elecciones de 2026, María Fernanda Cabal se pronunció y pidió que se hicieran públicos los resultados de la encuesta que dio como ganadora a Valencia.

En una rueda de prensa, Cabal empezó por enfatizar en que apoyará la candidatura de su colega, pero agregando que solicita una auditoría al partido sobre los resultados de la encuesta.

María Fernanda Cabal afirmó que asumió un compromiso con Paloma y Paola para respaldar a cualquiera de las dos y que debe cumplir su palabra. Además, solicitó al partido que, en aras de la transparencia, el proceso sea abierto a la militancia, a la opinión pública y a los seguidores. “Queremos seguir con vocación de poder y queremos derrotar al socialismo y estar más unidas que nunca. Mi única petición es que se explique cómo fue el proceso y que la auditoría esté expuesta”, dijo.

“La idea es que nos muestren cómo fue todo el proceso, queremos saber, queremos aprender y tenemos tanta gente con tantas expectativas y lo mínimo que queremos es que haya cualquier fractura, queremos seguir unidas las tres”, agregó.

Cabe mencionar que el proceso incluyó 2.109 entrevistas llevadas a cabo por la consultora chilena CADEM, junto con cerca de 5.000 consultas a la militancia del Centro Democrático realizadas por la encuestadora Panel Ciudadano. De estas últimas se contabilizaron 2.555 votos válidos, cuyo resultado final dio como ganadora a Valencia.

Además, Cabal confirmó que seguirá dentro de la colectividad, cumpliendo sus palabras en tiempos anteriores y a la espera de qué viene en los próximos años. “La política va cambiando y yo he sido leal porque he sido honorable y yo lo que digo lo cumplo. Yo sigo aquí y vamos a ver qué pasa en el futuro”, sostuvo.

Al final de las preguntas en el espacio para la prensa, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal se dieron un abrazo para disipar cuestionamientos sobre cómo tomaron la noticia.

