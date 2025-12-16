El municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca, vivió una de las jornadas más violentas del año este martes 16 de diciembre, después de una serie de ataques atribuidos a disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Los hechos incluyeron la destrucción de una sede del Banco Agrario, el asesinato de dos policías y daños a múltiples edificaciones públicas y privadas, lo que sembró temor entre la población civil, que permaneció confinada durante varias horas.

El ataque se extendió por cerca de siete horas y tuvo como blanco principal un puesto de control policial, donde murieron dos uniformados. Además, se reportaron afectaciones a la Alcaldía municipal, centros hospitalarios y numerosas viviendas del casco urbano. Habitantes de la zona pidieron de manera insistente la intervención del Gobierno Nacional ante la intensidad de los enfrentamientos y el riesgo permanente de nuevos hostigamientos armados.

“Por favor, ayuda, ayuda para nosotros. El padre habló, pero no hubo respuesta a lo que el padre dijo. Por el amor de Dios, por favor, una ayuda. Ya estamos así desde las seis de la mañana y esto está peor. Una ayuda para nosotros. Nosotros somos inocentes, todos. Dios mío, hagan algo. Señor presidente, por favor, colabore y haga algo por este pueblo, Buenos Aires, Dios mío”, fueron las declaraciones de uno de los habitantes, citadas por W Radio.

El gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, calificó lo ocurrido como una agresión directa contra el Estado, mientras que el Ministerio de Defensa emitió un pronunciamiento oficial para informar sobre las acciones adoptadas frente a esta escalada de violencia. El ministro Pedro Sánchez aseguró que se desplegaron todas las capacidades de la Fuerza Pública para enfrentar a los responsables del ataque.

Esto es lo que pasa en Buenos Aires, Cauca. Una zona de guerra. pic.twitter.com/CN4QRlplUv — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) December 16, 2025

Por su parte, el ministro Sánchez escribió en su cuenta de X: “Frente al ataque terrorista contra la Estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, hemos ordenado el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública para neutralizar a los criminales de las disidencias del cartel del narcotráfico de alias Mordisco”. En otro mensaje, añadió: “Estos son los verdaderos ‘gestos de paz’ de quienes viven del narcotráfico. Toda la cadena de la cocaína —cultivos, laboratorios, transporte y comercialización— alimenta directa o indirectamente esta violencia que golpea a Colombia”.

En entrevista con W Radio, el alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, señaló que el hostigamiento duró más de cuatro horas y dejó un uniformado herido, además de graves daños a la infraestructura pública. “Y aún no ha cesado. Lo más doloroso es ver a mi población corriendo desde tempranas horas para salvaguardar sus vidas. Lo que nos está ocurriendo es demencial”, afirmó el mandatario local.

Según el medio citado, el alcalde describió los hechos como una “toma inmisericorde y violenta en contra de este municipio que no merece vivir esto” y explicó que se usó armamento no convencional. “Hago un llamado respetuoso para que, por favor, no dejen morir a la gente. Hay que ver cómo logramos proteger la vida de las personas. Esta es la hora en que no llega el apoyo que demanda la situación y evitar una tragedia mayor”, puntualizó.

