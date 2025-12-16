Un video que comenzó a circular en redes sociales mostró un momento que pasó casi inadvertido en medio del dolor por la tragedia vial en Segovia, Antioquia: la despedida al conductor del bus siniestrado, cuya muerte quedó opacada por la magnitud del accidente que cobró la vida de varios estudiantes, para algunas personas.

En las imágenes se observa a un grupo de personas rindiéndole un último adiós a Johnatan Alexander Taborda Lopera, chofer del vehículo involucrado en el fatal hecho. Entre los asistentes, uno de los presentes lanzó un mensaje que resumió el sentimiento de quienes acompañaban el homenaje:

Familiares, amigos y compañeros se reunieron para despedir a Taborda Lopera, a quien recordaron como un hombre trabajador y comprometido con su oficio. El gesto se dio en medio de la consternación que aún rodea el accidente y mientras avanzan las investigaciones para establecer las causas exactas del siniestro.

Fatal accidente de estudiantes en Antioquia

La tragedia ocurrió en la madrugada del 14 de diciembre, en la vía Segovia–Remedios, cuando un bus de turismo que transportaba a más de 35 personas, en su mayoría estudiantes recién graduados del Liceo Antioqueño, se salió de la carretera y cayó por un abismo de más de 20 metros, dejando un saldo fatal que enluta a varias familias del departamento.

Aunque el foco inicial estuvo puesto en los jóvenes fallecidos, el video de la despedida volvió a poner en primer plano la historia del conductor, cuya muerte también marcó a quienes lo conocieron y acompañaron hasta su último adiós.

