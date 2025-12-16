El Centro Democrático dio a conocer los resultados que favorecen a Paloma Valencia. La decisión de hacer públicas las cifras respondió a las inquietudes planteadas por sectores del partido, en especial por la senadora María Fernanda Cabal, quien había solicitado acceso a la información técnica para entender cómo se estructuraron los sondeos y cuáles fueron sus alcances.

La colectividad presentó dos mediciones distintas que evaluaron percepciones tanto en la ciudadanía general como en la militancia del partido. La primera encuesta estuvo a cargo de la firma chilena CADEM y midió niveles de preferencia e imagen entre el electorado en general. En este sondeo, Paloma Valencia ocupó el primer lugar con una imagen favorable del 17 %, seguida por María Fernanda Cabal con el 11 % y Paola Holguín con el 8 %, cifras que marcaron una diferencia clara entre las aspirantes.

El segundo estudio fue adelantado por la firma Panel Ciudadano, también de origen chileno, y se enfocó exclusivamente en la militancia del Centro Democrático. En esta medición interna, Valencia volvió a ocupar el primer lugar con el 45 % de las opiniones favorables, consolidando su posición como la principal carta del partido. Cabal se ubicó en el segundo lugar con un respaldo del 37 %, mientras que Holguín quedó tercera con el 16 % del apoyo expresado por los encuestados.

La publicación de estos datos buscó despejar dudas sobre la transparencia del proceso y la forma en que se recogieron las opiniones. El partido explicó que la difusión de las fichas técnicas permite conocer detalles como el tamaño de la muestra, el perfil de los encuestados y los márgenes de error.

