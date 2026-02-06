El presidente Gustavo Petro también se ha sumado al distanciamiento de la consulta del próximo 8 de marzó y ha dejado en claro que no votará por ninguno de los candidatos que ya quedaron definidos en el tarjeton.

A través de sus redes sociales, el mandatario dio a entender que no quiere que lo metan en esa colada, después de que el parido Mais lo mencionara como representante del progresismo y, por tanto, de la consulta Frente por la Vida.

A esto, el primer mandatario respondió: “No me pongan en estas, amigos. Yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el Congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar”.

No me pongan en estas amigos, yo no voy a votar consulta, voy a votar por cambiar el congreso que hace las leyes. En primera vuelta volveré a votar https://t.co/A5uPAAuUgT — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026

Esto se suma a los cuestionamientos que el mandatario ha hecho al Consejo Nacional Electoral (CNE), después de que dejaran por fuera a Iván Cepeda de las próximas elecciones. En trinos pasados, Petro escribió: “Es de una arbitrariedad inmensa la cometida por el Consejo Nacional Electoral, demostrando que no es institución capaz de arbitrar unas elecciones, sino que es un simple apéndice del proyecto Duque, completamente parcializado”.

“Cuando yo llegue al frente del tarjetón, dado que me han quitado mi derecho de votar en la consulta de mi partido, votaré solo por sus listas al senado y cámara.”, agregó.

Más precandidatos se distancian de la consulta del 8 de marzo

Después de que el CNE dejara por fuera a Cepeda, la izquierda parecer estar ampliamente dividida. Antes de que fueran definidos los candidatos este 6 de febrero, Camilo Romero se bajó y anunció que se unirá a la camapaña de Iván Cepeda.

Quienes también decidieron no participar por la decisión del organismo electoral, fueron Clara López, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo.

