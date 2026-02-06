El departamento de Córdoba se mantiene en alerta máxima ante el comportamiento del río Sinú, cuyos caudales altos y sostenidos incrementan el riesgo de inundaciones en varias zonas ribereñas, según el más reciente reporte entregado por la Gobernación.

De acuerdo con la información oficial emitida desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), el Ideam advirtió en su comunicado que actualmente están transitando caudales elevados a lo largo del río Sinú, con posibilidad de nuevos aumentos en los próximos días, de acuerdo con los pronósticos hidroclimáticos.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el llamado urgente a las comunidades ubicadas en riberas del río y en sectores históricamente inundables para que acaten las órdenes de evacuación y adopten medidas preventivas de manera inmediata.

🚨 ¡Atención Córdoba! Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) informamos que se presentan aumentos significativos en los caudales del río Sinú, con niveles que pueden generar desbordamientos e inundaciones en sectores vulnerables. pic.twitter.com/4Njt1RQ5XT — Gobernación de Córdoba (@GobCordoba_) February 6, 2026

Desde la Gobernación de Córdoba se explicó que la situación presenta una diferencia clave frente a episodios anteriores, ya que los caudales altos sostenidos podrían sobrepasar las labores preventivas que se han adelantado en las riberas del río, elevando de forma significativa el riesgo de emergencias por inundación.

Se aproximan días críticos en Montería

En el caso específico de Montería, capital del departamento, el alcalde Hugo Kerguelen alertó que los escenarios técnicos apuntan a días especialmente complejos, con posibles picos críticos entre el 9 y el 10 de febrero.

“El río Sinú atraviesa una onda de creciente que no depende solo de la lluvia en Montería. Es agua que viene bajando por la cuenca, sumada al rebose del embalse de Urrá, y por eso los niveles seguirán altos durante varios días, incluso si deja de llover”, explicó el mandatario local.

Kerguelen enfatizó que el mayor riesgo no está únicamente en el momento del pico máximo, sino en la persistencia de niveles elevados, lo que mantiene presión constante sobre barrios ribereños, rondas hídricas y zonas bajas de la ciudad.

El río Sinú atraviesa una onda de creciente que no depende solo de la lluvia en Montería. Es agua que viene bajando por la cuenca, sumada al rebose del embalse de Urrá, y por eso los niveles seguirán altos durante varios días, incluso si deja de llover. Según los escenarios… pic.twitter.com/XrvePuhjvU — Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) February 6, 2026

Las autoridades continúan en monitoreo permanente y reiteraron el llamado a la comunidad para no subestimar la situación y atender las recomendaciones oficiales mientras se mantiene la alerta en el departamento.

