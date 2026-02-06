La creciente del río Sinú comenzó a sentirse con fuerza en la zona urbana de Montería. Sobre el mediodía de este viernes 6 de febrero, se confirmó que el agua ingresó a varios barrios de la ciudad, provocando preocupación entre los habitantes, pese a que la inundación se dio de manera paulatina.

La situación se presenta en medio de un panorama climático poco favorable para la capital de Córdoba, donde persiste la expectativa por nuevas lluvias en los próximos días, lo que mantiene en alerta a las comunidades cercanas al afluente.

Frente a este escenario, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, advirtió que la emergencia no depende exclusivamente de las precipitaciones locales y explicó que el comportamiento del río responde a factores que se originan fuera del municipio.

Según detalló el mandatario, el Sinú atraviesa una onda de creciente asociada al volumen de agua que desciende por la cuenca, sumado al rebose del embalse de Urrá, lo que hará que los niveles permanezcan elevados durante varios días, incluso si las lluvias disminuyen en la ciudad.

#ATENCIÓN 🚨 A esta hora se registran inundaciones en la urbanización Vallejo, en la zona urbana de Montería, debido al aumento del nivel del río Sinú.

Las autoridades mantienen la alerta activa ante el riesgo de nuevas afectaciones, mientras se monitorea de manera permanente el… pic.twitter.com/WXLUnwmQrv — ElTrino.Co (@EltrinoCo) February 6, 2026

🚩#UltimaHora || Comenzó a inundarse el barrio El Dorado en la margen occidental de Montería https://t.co/jPW4qpwb1p pic.twitter.com/JBJHGmr9yU — Montería en Línea (@monteriaenlinea) February 6, 2026

Qué pasará con el río Sinú ante emergencia en Córdoba

Kerguelen señaló que, de acuerdo con los escenarios técnicos, el pico más probable del nivel del río se daría entre el 9 y el 10 de febrero. No obstante, enfatizó que el mayor riesgo no está únicamente en ese punto máximo, sino en la prolongación de niveles altos, que mantiene presión constante sobre barrios ribereños, rondas hídricas y zonas bajas.

El alcalde también advirtió que existen sectores que aún no presentan inundaciones, pero que siguen expuestos a posibles afectaciones, razón por la cual pidió a las comunidades extremar las medidas de prevención.

En ese sentido, hizo un llamado directo a las familias asentadas en la orilla del río Sinú, especialmente en áreas históricamente inundables, para que evalúen de manera preventiva trasladarse temporalmente a viviendas de familiares o amigos ubicadas fuera del alcance del afluente.

