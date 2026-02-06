Camilo Romero anunció que no participará en la consulta del Frente por la Vida prevista para este 8 de marzo y que se unirá a la campaña de Iván Cepeda. La decisión ya fue comunicada oficialmente a la Registraduría Nacional, que confirmó que el exfuncionario no aparecerá en el tarjetón electoral.

Con esta renuncia, Romero queda por fuera del mecanismo de selección que definirá al candidato del Frente por la Vida, en una jornada clave dentro del calendario político de cara a las elecciones de 2026. La organización electoral ajustará el material correspondiente para el día de la votación.

En un acto público junto a Cepeda, Romero anunció su retiro de la consulta que contribuyó a inscribir hace apenas una semana. “Acabo de radicar esa carta que es mi renuncia a la consulta del ‘Frente por la Vida’”, señaló, destacando que la misiva llegó a la Registraduría antes del cierre para hacer cambios en las papeletas del 8 de marzo.

“Esta carta es la consecuencia del mensaje que traigo para Colombia. Más coherencia, menos codicia. La política se define entre el viejo poder del pasado y el futuro que estamos construyendo”, agregó el exgobernador, quien subrayó: “No cuentan con Camilo Romero para dividir el progresismo”.

Tras la decisión del CNE de apartar a Iván Cepeda de la consulta, surgieron dudas sobre la participación de varios candidatos el 8 de marzo. Roy Barreras mantuvo su postulación, lo que llevó a Romero a criticarlo: “Roy Barreras no representa al progresismo”.

Este viernes, Romero se reunió con Cepeda en Santa Marta; la foto del encuentro, difundida por la prensa y replicada por el exgobernador, confirmó que no seguiría en la contienda junto a Quintero o Barreras.

