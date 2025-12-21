La Fiscalía avanzó en la solicitud de extradición de la empresaria Zulma Guzmán Castro, de 54 años, actualmente hospitalizada en Londres, y señalada de estar vinculada al envenenamiento con talio de dos niñas y al intento de homicidio de dos personas más en abril de 2025.

Las autoridades británicas ya conocen su perfil judicial, luego de que fuera rescatada del río Támesis tras un aparente intento de suicidio. Guzmán insiste en que todo es un montaje en su contra.

Una investigación técnica y testimonial, liderada por la fiscal Elsa Cristina Reyes, logró establecer evidencias que la relacionan con el envío de frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con talio, entregadas mediante un domiciliario, detalla El Tiempo.

El supuesto regalo iba dirigido a uno de los hijos del economista Juan de Bedout, con quien Guzmán mantuvo una relación extramatrimonial. También se comprobó que el día del envío ella se encontraba en Bogotá y visitó varios lugares, entre ellos un local de esoterismo.

La Fiscalía determinó que el paquete envenenado salió de un edificio donde funciona ese local y que Guzmán era clienta habitual de un mentalista conocido como ‘J’, quien fue allanado y entrevistado, agregó ese diario.

Según su testimonio, las consultas de la empresaria estaban ligadas a conflictos sentimentales con un hombre casado, destacó ese periódico.

Además, De Bedout declaró que Guzmán lo acosó y que su esposa fallecida había presentado rastros de talio, lo que abrió nuevas líneas de investigación mientras avanza el proceso de extradición.

