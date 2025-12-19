Casos excepcionales de crímenes en el extranjero tienden a despertar la curiosidad y el interés del público en general. Tal es el caso de la sospechosa, Zulma Guzmán Castro, empresaria colombiana de 54 años, quien se encuentra detenida en Londres tras ser acusada de un crimen horrendo cometido en Bogotá contra un par de niñas envenenadas con talio al consumir unas frambuesas, como informó El Tiempo.

El incidente tuvo lugar entre el 5 y el 9 de abril del 2025 y resultó en la muerte de las jóvenes víctimas en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El presunto vínculo de Guzmán con el caso fue hecho por registros telefónicos y su relación extramatrimonial con el padre de una de las víctimas. La empresaria niega fervientemente los cargos, aduciendo en su defensa, como lo mencionó a Focus Noticias, que “Soy víctima de una estrategia para afectar mi imagen personal y profesional”.

Según el diario argentino La Nación, solo ocho días después del incidente, Guzmán se trasladó a Argentina el 13 de abril para continuar con su maestría en periodismo/comunicación. Ella sostuvo, “Me acusan de haber huido a Argentina y luego a Brasil, España y UK. Los que me conocen saben que no huí a ninguna parte. Saben que estaba en Argentina desde hace más de 2 años trabajando y que este año comencé una maestría en periodismo.”

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Guzmán residía en Argentina hasta finales de agosto del 2025, una estadía que fue caracterizada por una vida académica normal y sin notoriedad. Después de este periodo, se trasladó a Europa, dejando un rastro en Brasil y España antes de establecerse en el Reino Unido, según el rotativo.

La atención sobre el caso Guzmán ha sido considerable, en particular dada la desviación de su narrativa de inocencia con el descubrimiento de su ruta de huida post-crimen, identificada por la Fiscalía: Colombia → Argentina → Brasil → España → Reino Unido.

“Ni sus compañeros, ni docentes sabían que durante esos cinco meses en la Argentina, en Bogotá se consolidaba la investigación penal, cuyo cerco se fue cerrando sobre ella con el paso de los meses”, señaló.

En el presente, Zulma Guzmán se encuentra bajo detención con base a la ley de salud mental británica tras un presunto intento de suicidio en el puente Battersea de Londres. El futuro judicial de Guzmán está aún en el aire, pendiente de su situación legal en el Reino Unido y del avance de la investigación en Colombia.

