La Policía de Londres utilizó tres fotografías clave para orientar la búsqueda de Zulma Guzmán Castro, la colombiana implicada en el caso de envenenamiento con talio que afectó a menores en Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Padre de niña envenenada con talio destapó preocupantes mensajes que recibía de Zulema Guzmán)

Estas imágenes formaron parte de las diligencias que permitieron identificarla en el Reino Unido mientras estaba en calidad de prófuga. Inicialmente, fue ubicada como una “mujer en apuros” en el Támesis, pero fue gracias a la circular de Interpol y a las imágenes que la Policía británica supo que se trataba de la mujer solicitada por la Fiscalía colombiana.

Las fotografías incluyeron dos tomas recientes, divulgadas por Noticias Caracol, de la empresaria y una obtenida durante su ingreso migratorio a Londres, lo que facilitó contrastar su fisionomía con los datos de la sospechosa, que fue trasladada a un hospital luego de un aparente intento de acabar con su vida el pasado 16 de diciembre.

Lee También

Gracias a estas imágenes y a la coordinación entre las autoridades británicas, la empresaria ahora se encuentra pendiente de ser detenida en Londres y se encuentra bajo custodia médica, a la espera de una decisión sobre su extradición o posible deportación para responder ante la justicia colombiana.

#LoÚltimo | Se conoce foto de ingreso al Reino Unido de Zulma Guzmán, presuntamente relacionada con la muerte de dos menores de edad en Bogotá por consumir alimentos contaminados con talio. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/DJMCMfn9ua — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 18, 2025

Otra pista que permitió ubicar a Zulma Guzmán en Londres

Un error en un video de entrevista habría sido clave para que las autoridades localizaran a la empresaria. Según análisis de investigadores citados por El Tiempo, la imagen que aparece en la grabación, donde Guzmán sostiene una botella de agua de marca Buxton, proporcionó una pista significativa sobre su ubicación en el Reino Unido, país donde finalmente fue encontrada.

La botella de agua identificada no es un producto común en Colombia, sino que se comercializa principalmente en tiendas físicas del Reino Unido, lo que permitió descartar otras regiones y estrechar la búsqueda de la empresaria en ese país, esto luego de un encuentro virtual que la señalada concedió a Focus Noticias.

Esta es la circular roja de Interpol contra Zulma Guzmán Castro, la mujer a quien la Fiscalía colombiana responsabiliza por la muerte de dos niñas con talio en Bogotá. Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/HQ50fVGbHc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 19, 2025

Este detalle, observado cuadro por cuadro por los investigadores, coincidió con registros migratorios que situaban a Guzmán en Inglaterra desde principios de noviembre de 2025. Al cotejar esa evidencia con otras líneas de investigación, las autoridades pudieron concentrar esfuerzos en Londres, donde posteriormente la rescataron del río Támesis y la pusieron bajo custodia.

La importancia de este hallazgo radica en que el pequeño error terminó orientando a las fuerzas de seguridad en una etapa crítica de la búsqueda, complementando la información de Interpol sobre su paradero.

🚨 Zulma Guzmán, buscada por la Fiscalía e Interpol por el caso de las niñas envenenadas en Bogotá, difundió un video asegurando su inocencia. Pero un detalle podría delatarla: la botella de agua Buxton, exclusiva del Reino Unido. #ZulmaGuzmán #Interpol #Colombia pic.twitter.com/nmiOnG5xpt — Valle Visible (@visiblevalle) December 16, 2025

¿Qué es el talio y cómo puede afectar la salud humana?

El talio es un elemento químico mortal en dosis elevadas. Conocido como el “veneno de los asesinos”, se ha utilizado en casos de envenenamiento en la historia y en relatos de ficción.

Incluso en dosis bajas, puede causar daños graves, como lesiones neurológicas irreversibles, y en dosis altas puede resultar letal. Los efectos del envenenamiento con talio pueden tardar en aparecer, dificultando su detección, y actualmente no existe un antídoto específico.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: