El nombre de Zulma Guzmán ocupa la prensa de Londres este miércoles 17 de diciembre, después de que fuera rescatada del río Támesis, en la capital británica.

De acuerdo con el diario The Sun, la mujer, de 54 años, fue localizada tras una llamada recibida por la Policía en la mañana del martes 16 de diciembre. A las 6:45 a. m., un ciudadano alertó sobre la presencia de una “mujer en dificultades” en el puente Battersea.

9Según el medio citado, la Policía atendió el llamado y acudió al lugar hasta sacar a la mujer de apuros, trasladándola hasta un hospital para ser atendida. Para su sorpresa, allí fue identificada como la colombiana que es señalada de asesinar a dos menores de edad con unas frambuesas envenenadas.

“La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 7:14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, indicó The Sun.

Una vez se confirmó la noticia, el nombre de la colombiana ocupó los titulares de los medios de comunicación locales, como Mirror, LBC, The Sun, entre otros, califican a Zulma Guzmán como “asesina de las frambuesas”.

Titular diario The Sun sobre Zulma Guzmán / Captura de pantalla The Sun

Así registró Mirror la captura de Zulma Guzmán / Captura de pantalla Mirror

Laura Sarabia dice qué viene para Guzmán en Londres

La embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, aseguró que la mujer permanece hospitalizada y aún no ha sido dada de alta.

“La señora se encuentra en un hospital en este momento y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase eso, será puesta a disposición de las autoridades”, dijo Sarabia al respecto en entrevista con El Tiempo.

Una vez el hospital dé el alta, se espera que sea oficial el trámite de judicialización contra Guzmán y que se haga la entrega a Interpol para ordenar su traslado a Colombia.

