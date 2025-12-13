El caso de envenenamiento con talio que sacudió a Colombia dejó como saldo la muerte de Inés de Bedout, de 13 años, y Emilia Forero, de 14, en abril de 2025. Los hechos ocurrieron en Bogotá, donde inicialmente se evaluó la posibilidad de una intoxicación alimentaria común.

Los análisis forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal determinaron que ambas menores fallecieron por intoxicación aguda con talio, un metal altamente tóxico, inodoro e incoloro. La sustancia estaba presente en frambuesas cubiertas de chocolate que las niñas consumieron días antes de su fallecimiento.

La Fiscalía General de la Nación señaló a Zulma Guzmán Castro como principal sospechosa dentro del proceso penal. En el expediente figura una relación sentimental extramatrimonial entre Guzmán Castro y Juan de Bedout, vínculo que los investigadores analizan como posible factor de motivación personal.

A nombre de quién iba pedido de frambuesas contaminadas con talio

La investigación por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en el norte de Bogotá incorporó un hallazgo clave: el paquete de frambuesas contaminadas tenía un destinatario específico dentro de la familia De Bedout. Las autoridades establecieron que el envío iba dirigido al hijo del empresario Juan de Bedout, y no a las niñas que terminaron consumiendo el producto, según recogió El Tiempo.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el domiciliario recibió instrucciones precisas para entregar el pedido en el apartamento de la familia. Pese a que una empleada del hogar manifestó que el encargo no correspondía a ese domicilio, el mensajero insistió en dejar el paquete tras recibir confirmación adicional y aseguró que el destinatario era Martín.

El joven destinatario apenas probó una pequeña porción del contenido, mientras que Inés de Bedout y Emilia Forero consumieron la mayor cantidad de las frambuesas bañadas en chocolate, lo que derivó en el fatal desenlace.

Los análisis técnicos permitieron a la Fiscalía General de la Nación establecer que quien coordinó el envío contaba con información detallada sobre los hábitos de la familia, el lugar de residencia y la forma en que recibían domicilios. Este nivel de conocimiento reforzó la hipótesis de una acción planificada y dirigida.

Guzmán Castro, señalada como principal sospechosa estaría actualmente fuera de Colombia y se emitió una circular roja de Interpol en su contra. La definición del destinatario preciso del paquete se convirtió en un elemento central para sustentar la línea investigativa y avanzar en la determinación de responsabilidades penales.

