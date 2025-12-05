Un caso de envenenamiento con talio conmoción a Bogotá durante abril de 2025, cuando dos jovencitas de 15 años del Colegio Los Nogales, perdieron la vida. Las estudiantes consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que se habían entregado en una reunión juvenil y en pocos días, su estado de salud se deterioró irreversiblemente. “La intoxicación no fue accidental ni por contaminación común en alimentos, sino por la presencia deliberada de talio”, expresó la Secretaría de Salud de Bogotá.

El sorprendente hallazgo lanzó una violenta estocada al corazón de los familiares de esta menor. El talio, un metal altamente tóxico y difícil de identificar, no es sujeto a vigilancia sanitaria rutinaria, lo que intensifica la gravedad del caso. Su uso, aparte de raro, es devastador, pues puede ingresar al organismo por vía digestiva, inhalación o contacto con la piel, según informó Blu Radio.

En el curso de los hechos, otras cuatro personas presentaron síntomas de intoxicación y afortunadamente sobrevivieron, la sospecha de un acto criminal intencional adquirió mayor fuerza, y la justicia posó su vista en una figura en específico: Zulma Guzmán Castro, una destacada empresaria del sector tecnológico y fundadora de la plataforma de carsharing CAR B, de acuerdo con la emisora.

Guzmán, ampliamente reconocida por su aparición en el programa Shark Tank, según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, estaría detrás del pedido de frambuesas contaminadas, gestionando personalmente su envío. Además, la empresaria mantenía una relación sentimental con el padre de una de las menores fallecidas, lo que ha orientado a la Fiscalía a considerar que el crimen pudo haber surgido como producto de un conflicto pasional, una tesis reforzada por la muerte no esclarecida de la esposa de este hombre hace dos años y que estaría relacionada con Guzmán, de acuerdo con la citada cadena radial.

Ante la gravedad de las acusaciones, Guzmán decidió huir del país, primero a Argentina, luego a Brasil, España y finalmente a Reino Unido. Esto ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación de alcance internacional, que cuenta con la colaboración de autoridades de estos países. Además, se ha emitido una orden de captura y la Interpol ha activado una circular roja para localizar a la sospechosa, según el informe periodístico.

Según señaló la Secretaría de Salud, el envenenamiento causado por el talio fue puntual y dirigido, por lo que no representa un riesgo para la salud pública general. No obstante, han surgido cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en la preparación y distribución de alimentos, y un temor latente sobre la facilidad con la que se puede cometer un crimen de tal magnitud.

