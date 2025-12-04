La Fiscalía General de la Nación continúa investigando la trágica muerte de dos menores en Bogotá, ocurrida entre el 5 y el 9 de abril, como consecuencia de una intoxicación con talio.

Según las evidencias recolectadas por los fiscales y el CTI de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, así como el dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal, las niñas consumieron frambuesas contaminadas con este metal pesado.

El producto fue enviado mediante una empresa de mensajería y presentado falsamente como un regalo, lo que permitió que llegara a las víctimas sin levantar sospechas.

Durante la investigación, las autoridades identificaron a una mujer, Zulma Guzmán Castro, como posible responsable directa de los hechos. Se habría encargado de coordinar el envío de las frambuesas adulteradas, detalla Blu Radio.

Tras conocer la intoxicación y la muerte de las menores, Guzmán Castro abandonó Colombia y viajó inicialmente a Argentina.

La fiscal del caso presentó el material probatorio ante un juez penal de control de garantías, quien autorizó una orden de captura en su contra, agregó ese medio.

Además, la Fiscalía gestionó ante Interpol una notificación roja, debido a que existen indicios de que la mujer se ha desplazado por varios países, incluyendo Brasil, España y Reino Unido, en un intento por evadir a las autoridades.

