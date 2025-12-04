La mañana de este miércoles terminó en tragedia para el gremio transportador de Santiago, en República Dominicana, luego de que el dirigente Mario Ureña perdiera la vida en plena transmisión televisiva.

Los primeros reportes médicos señalan que habría sufrido un paro cardíaco fulminante, una condición que no da señales previas y que provoca la muerte en cuestión de segundos.

Ureña, reconocido por su trabajo como líder de la Ruta SO y por su voz frecuente en debates sobre movilidad, asistía como invitado al programa ‘El Café de Diario 55’. El espacio adelantaba una discusión sobre la situación del transporte público cuando, de manera repentina, el comunicador se desplomó frente a los panelistas y al equipo de producción.

Este es el momento en el que se para toda la producción:

📺 || El comunicador y promotor turístico Mario Ureña falleció este 3 de diciembre durante una transmisión en vivo en la televisión dominicana, tras presentar un paro cardíaco.

🕊️ La noticia generó gran impacto en medios y audiencia. pic.twitter.com/Wo4pff1ewB — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) December 4, 2025

La escena tomó por sorpresa a todos en el set. El canal interrumpió la emisión de inmediato mientras los presentes intentaban auxiliarlo, a la espera de los servicios de emergencia. Pese a la rápida reacción, nada pudo hacerse para reanimarlo.

El momento quedó registrado en video y se viralizó en cuestión de minutos, generando una oleada de reacciones en redes sociales. Medios locales y colegas del sector expresaron su conmoción por la muerte del dirigente, conocido por su carácter conciliador y su labor como mediador en las tensiones entre distintas rutas de transporte en Santiago.

La Nación Dominicana destacó que su fallecimiento se produce en un contexto especialmente delicado: varias organizaciones de choferes mantienen disputas por el control de paradas, rutas y permisos de operación dentro del sistema urbano. Para muchos trabajadores del sector, la ausencia de Ureña —quien solía ser un puente entre las partes enfrentadas— agrava la incertidumbre que viven actualmente.

Mientras las autoridades confirman la causa exacta del deceso, la comunidad transportadora lamenta la partida de uno de sus voceros más visibles, cuya presencia era habitual en escenarios de discusión pública y espacios de televisión enfocados en la movilidad de su región.

